Smáli se, teď se tam bojí jezdit. Coyotes trápí favority a baví tribuny

V posledních pár letech se o Arizoně mluvilo jako o ostudě ligy. Marné výsledky, mdlé výkony, skladiště špatných kontraktů či prázdné tribuny. Pomyslnou poslední kapkou byla pro některé absence arény, kvůli které nyní Kojoti hrají na univerzitním stadionu. Situace se ale začíná otáčet.

Zatímco v posledních sezonách se prohry kupily po pořádných porcích a šly ruku v ruce s trapnými výkony, momentálně je to jinak. Coyotes dokáží potrápit každého v lize, navíc jejich zápasy přináší spoustu branek a dobré zábavy.

Při pohledu na tabulku nám možná nedáte za pravdu, vždyť Coyotes jsou ve své konferenci čtvrtí od konce. Při bližším pohledu ale zjistíme, že bodově jsou blíže play off než dnu.

Po protrápeném listopadu a úvodu prosince se začínají pořádně zvedat. A je se na co dívat. I když Arizona prohraje, většinou jde o pěkný zápas, v němž padne hodně branek.

V posledních deseti utkáních Coyotes šestkrát vyhráli. A to proti velmi silným týmům. Postupně to byli Bruins, Flyers, Islanders, Kings, Avalanche a Maple Leafs. Až na Philadelphii přední celky ligy, které si na outsiderovi vylámaly zuby.

Společný jmenovatel? Vysmívaná aréna pro pět tisíc diváků na univerzitní půdě. Všechny zmíněné výhry přišly právě na domácím ledě. „Byla kolem toho spousta řečí, ale fanoušci jsou tu pořádně slyšet a vypadá to, že si to užívají,“ usmíval se například útočník Christian Fischer.

A kolega z ofenzivy Jack McBain dodal: „Je tu skvělá atmosféra. Všechny nás tu baví hrát, fanoušci jsou skvělí. Moc se nám tady líbí.“

Zvlášť poslední dva zápasy pořádně zaujaly. Shodné výhry 6:3 proti dvěma favoritům celé ligy. Nejdříve to schytalo Colorado, dnes v noci Toronto, které od Coyotes dostalo v poslední třetině hned čtyři branky.

„Tenhle tým se prostě nevzdá. Vždycky si najdeme cestičku k tomu, jak se do zápasu dostat. Konečně také nacházíme cesty k výhrám, což je příjemné. Obzvlášť doma,“ dodal Nick Bjugstad. „Těžko se proti nám hraje, soupeřům se sem nejezdí dobře. Pro ostatní je nezvyk hrát na takovém stadionu, my to bereme jako svou výhodu."

Jen se podívejte, jak tribunami zavládlo nadšení, když se domácí Yotes ujali vedení. Takové emoce v Arizoně nebyly vidět hodně dlouho.

