Slzy před soudcem nepotečou. Bratt si po životní sezoně plácl s Ďábly, na rok

Do arbitráže mezi Jesperem Brattem a Ďábly z New Jersey zbývaly pouhé hodiny. Už už se schylovalo k soudnímu slyšení, které může být pro zúčastněné tuze nepříjemnou záležitostí. Třeba Brattův krajan Tommy Salo kdysi pod tíhou krajně nevybíravých argumentů newyorských Ostrovanů propukl v pláč. Čtyřiadvacetiletý Švéd nakonec hutnou atmosféru arbitráže nezažije, těsně před ní podepsal roční kontrakt na 5,45 milionu dolarů.

Mít za 5,45 milionu pod smlouvou hokejistu, co vládl klubovým statistikám a nastřádal 73 bodů?

To je pro New Jersey velká výhra. Zkuste si sehnat takhle produktivního plejera za méně peněz... pravděpodobně nepěkně narazíte. Devils, respektive jejich generální manažer Tom Fiztgerald, se ukázali jako tvrdí obchodníci.

U soudního slyšení by podle The Athletic jako svou představu o Brattově gáži dokonce uvedli jen 4,15 milionu, zatímco rychlonohý forvard s bystrou myslí a šikovnýma rukama by prý požadoval – stále velmi přijatelných – 6,5 milionu.

Fitzgerald nechtěl utratit ani o dolar víc, než bylo nutné. Především s ohledem na platový strop. Příští rok bude situace Ďáblů pravděpodobně lepší, a tak vznikne i větší manévrovací prostor pro vyjednávání s Brattem o dlouhodobém paktu.

Ani on si nejspíš teď nestěžuje.

Za famózní sezonu nedostal stockholmský rodák úplně špatně zaplaceno, 5,45 milionu navrch bude solidním základem pro kvalifikační nabídku. K tomu má rok na to, aby mezi mantinely NHL předvedl, že si zaslouží ještě výrazně víc.

Bratt letos vedl u Devils v gólech (26), asistencích (47) i bodech (73). Zářil také podle analytických údajů, při absenci Jacka Hughese byl motorem ofenzívy New Jersey. A potvrdil potenciál, který v minulých letech svými výkony naznačoval.

Byť dříve nesbíral tolik bodů, byl na ledě vždy cítit. Čiperné křídlo umělo pořádně větrat obrany soupeřů, své akce Bratt buď rovnou zakončoval, nebo ještě vymýšlel mazané přihrávky pro spoluhráče. Bojoval, hrál s elánem.

Bratt je oblíbencem fanoušků a také "diamantem objeveným v uhlí". Vždyť New Jersey draftovalo nevysokého útočníka v roce 2017 až v šestém kole. Z hráčů, co přijdou na řadu tak pozdě, zpravidla vítězové klubové produktivity nebývají...

