Slovo věrnost s Vegas nespojujte, říká jejich legenda Marchessault

Jonathan Marchessault chtěl zůstat v Las Vegas, ale stejně dobře jako kdokoli jiný chápal, že organizace udělá to, o čem je přesvědčena, že zajistí týmu nejlepší pozici pro vítězství v blízkém i dlouhodobém horizontu. I kdyby to mělo znamenat, že jeden z nejpopulárnějších hráčů v krátké historii klubu odejde, což se stalo, když Marchessault podepsal s Nashvillem.

„Rozhodně tam není žádná loajalita, ale zároveň jste tam proto, abyste vyhrávali,“ řekl Marchessault o Golden Knights. „Mně osobně tenhle způsob myšlení nevadí.“

Takhle to prostě je. Vedení poskytne veškeré nástroje potřebné k tomu, aby mohli bojovat o Stanley Cup. Taky to ale může znamenat, že odejdou oblíbené osoby. A to platí pro hráče i trenéry.

Marchessault získal v roce 2023 Conn Smythe Trophy jako nejužitečnější hráč play-off a v minulé sezoně nastřílel 42 gólů, což je jen o jeden méně než klubový rekord. S ohledem na budoucnost však Golden Knights také věděli, že Marchessaultovi bude letos v prosinci 34 let.

Na podmínkách se obě strany nedohodly, ale generální manažer Kelly McCrimmon řekl, že Golden Knights si chtěli Marchessaulta nechat. Pokud jde o poskytnutí podrobnějšího vysvětlení, McCrimmon odkázal na svá dřívější vyjádření, podle nichž Nashville nabídl Marchessaultovi smlouvu o rok delší, než jakou mu Vegas předložilo na stůl.

Jakkoli bylo puštění Marchessaulta nepopulárním krokem, není tak výrazné ve srovnání s tím, když si Golden Knights v roce 2021 vybrali Robina Lehnera místo oblíbence Marca-Andreho Fleuryho, když ho vyměnili do Chicaga.

Golden Knights také agresivně usilují o hráče nejlepšího sledu, v průběhu let získali významná jména jako Mark Stone, Alex Pietrangelo a Max Pacioretty. Získali také Jacka Eichela.

„Tak nějak jsem přešel z jednoho protipólu na druhý,“ řekl Eichel o odchodu ze Sabres. „V Buffalu vždycky pracovali na budoucnosti. Nikdy to nebylo o tom, co je právě teď. Bylo to o získávání draftových jedniček, jejich rozvoji a práci na nich. Já chci ale vyhrát.“

To se daří, cesta Golden Knights byla bezvýhradně úspěšná. V roce 2018 se hned ve svém prvním ročníku dostali do finále a kromě jedné sezony se v každé dostali do play-off. Vegas tak naplnilo vizi majitele Billa Foleyho vyhrát pohár už v šestém ročníku.

