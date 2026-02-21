Slovenské "Milano" se nekoná. Do finále proti Kanadě jde USA

21. února 0:00Marek Hedbávný
Slovenští hokejisté do finále olympijského turnaje nepostoupili, po vysoké porážce 2:6 s Američany je tak v sobotu večer čeká zápas o bronz proti Finsku. USA si v neděli odpoledne zahrají o zlato s Kanadou.
Co je pro Čechy Nagano, to je pro nás Milano, věřili slovenští fanoušci na probíhající olympiádě. A k optimismu skutečně měli pádné důvody – vždyť ovládli základní skupinu a ve čtvrtfinále zničili Němce.
Úřadující mistři světa už ale byli pro bojovnou slovenskou partu příliš složitou překážkou. USA k očekávanému postupu do finále vykročily během první třetiny, v níž odskočily do dvoubrankového trháku. Definitivně pak utkání zlomily ve svůj prospěch dvěma slepenými trefami ve 33. minutě. Řádil především Jack Hughes (2+0).
Turnaj přesto může pro Slovensko skončit výjimečným úspěchem – rozuměj obhajobou bronzových medailí z Pekingu. Proti však hodlají být poslední olympijští šampióni z Finska.
O den později vyvrcholí hokejový karneval střetnutím zámořských gigantů Kanady s USA, od začátku dvou papírově největších favoritů. Chystá se tedy repríza památného finále ze ZOH 2010, které v prodloužení rozhodl Sidney Crosby. Nastoupí navzdory zdravotním trablům i tuto neděli?
USA – SLOVENSKO 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 5. D. Larkin (Werenski, T. Thompson), 20. T. Thompson (Eichel, Q. Hughes), 33. J. Hughes (Werenski), 33. Eichel (B. Tkachuk, M. Tkachuk), 39. J. Hughes (Werenski, Boldy), 51. B. Tkachuk (Hanifin, Trocheck) – 45. Slafkovský (Ružička, Fehérváry), 54. Regenda (Kelemen, Fehérváry.
Rozhodčí: Rooney (USA), Deyer – Cherrey (oba Kanada), Hautamäki (Finsko).
Vyloučení: 7:6.
Využití: 1:0.
Střely na branku: 39:24.
Diváci: 11 240.
USA: Hellebuyck – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Werenski, Sanderson, Hanifin – B. Tkachuk, Eichel, M. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – Larkin, Thompson, J. Hughes – Miller, Trocheck, Nelson – Keller. Trenér: Sullivan.
Slovensko: Hlavaj – Nemec, Fehérváry, Gernát, Černák, Čerešňák, Marinčin, Koch – Slafkovský, Ružička, Tatar – Kelemen, Pospíšil, Regenda – Okuliar, Dvorský, Hudáček – Liška, Takáč, Sukeľ – Cingel. Trenér: Országh.
Sobota 21. února – zápas o 3. místo:
20:40 Finsko – Slovensko (Santa Giulia)
Neděle 22. února – finále:
14:10 Kanada – USA (Santa Giulia)
