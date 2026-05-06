Slovenská kolonie v Calgary se rozrůstá. Nemec je z výměny nadšený

26. června 7:30Denisa Veselá
Šimon Nemec mění v rámci velkého trejdu New Jersey za Calgary. Dvaadvacetiletý slovenský obránce byl z nečekané zprávy v šoku, ale v pozitivním smyslu. V novém působišti se těší na mladý ambiciózní tým i na spolupráci s krajany Martinem Pospíšilem a Samem Honzekem.
Úterní odpoledne mělo pro Šimona Nemce patřit rodině. Dvojka draftu z roku 2022 zrovna pomáhala mladšímu bratru Adamovi s přípravami na letošní draft NHL. „Zrovna jsem vařil večeři, když jsem se tu novinku dozvěděl,“ prozradil Nemec v rozhovoru pro klubový web Flames. „Byl jsem trochu v šoku, ale v pozitivním slova smyslu. Čekal jsem, že se něco stane. Jsem nadšený, Calgary má dobrý mladý tým. Myslím, že to pro mě může být skvělé místo.“
V uplynulé sezóně Nemec hokejově vyrostl. V 68 zápasech za Devils nastřílel 11 gólů, k čemuž mu pomohl i vyšší ice-time po zranění Dougieho Hamiltona. „Prvních patnáct zápasů jsem nedal gól a moc nehrál. Pak jsem ale cítil, že musím víc střílet. Udělal jsem to a spadlo tam skoro všechno,“ popsal tvořivý bek.
V Calgary navíc nebude sám. Okamžitě po výměně žhavil dráty směrem ke svým krajanům. „Martin Pospíšil a Sam Honzek jsou moji skvělí kamarádi. Byli to první lidé, kterým jsem psal, že jdu do Calgary. Všichni jsme nadšení, že si zahrajeme spolu,“ těší se obránce. V NHL se tak rýsuje další výrazná slovenská stopa. Naposledy se tři slovenští hokejisté potkali v jednom týmu v sezóně 2023/24, tehdy dres Arizony oblékali Miloš Kelemen, Patrik Koch a Adam Ružička.
Zatímco fanoušci Flames se těší na jeho ofenzivní talent a skvělou přechodovou fázi, experti upozorňují, že dvaadvacetiletý Slovák je stále hokejově ve vývoji. V New Jersey doplácel na přetlak v obraně i defenzivní nedostatky při hře bez puku. Pod vedením trenéra Ryana Husky však v Calgary dostane obří prostor na pravé straně obrany, kde může naplno rozvinout svůj potenciál.
Jakmile opadne největší humbuk kolem výměny, mladý bek se znovu zaměří na rodinu. Jeho mladší bratr Adam totiž letos míří na draft. „Byl se mnou u mého draftu před čtyřmi lety, takže celý ten proces viděl. Myslím, že je dnes připravenější, než jsem byl tehdy já,“ uzavřela nová tvář Calgary.