Slováci si na olympiádě zase zahrají o medaile! Němcům nasypali 6 gólů

18. února 15:07Adam Bagar
Hokejisté Slovenska si po senzační bronzové placce z Pekingu 2022 zahrají o medaile i letos v Miláně, ve čtvrtfinále olympijského turnaje přehráli Německo v poměru 6:2.
Slováci ukázali, že Němci patří pod pěti kruhy k jejich oblíbeným soupeřům. Už před čtyřmi lety je přejeli, svou bronzovou jízdu tehdy zahájili osmifinálovým triumfem 4:0.
Teď šli do čtvrtfinále povzbuzeni překvapivým vítězstvím těžké skupiny B a hlavně po třech dnech volna. To se možná ukázalo jako klíčové. Jejich soupeř musel absolvovat osmifinále s Francií a od začátku působil utahaně.
Naši západní sousedé se už v první části ocitli pod palbou. Slovenskou střeleckou převahu 18:5 potvrdil důležitou otevírací trefou Pavol Regenda, který se nakonec v zápase zaskvěl třemi body za dvě branky a nahrávku.
Klíčový náskok si hráči v modro-bílých dresech vytvořili ve druhé části, kdy byli mimořádně produktivní, z pěti pokusů udeřili třikrát. Jejich gólostroj se zasekl až na šestce.
Soupeře pro páteční semifinále se Slovensko dozví až večer – po sehrání všech čtvrtfinále.
SLOVENSKO – NĚMECKO 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 19. Regenda (Čerešňák, Fehérváry), 25. Kelemen (Regenda), 25. Okuliar (Hudáček, Dvorský), 31. Dvorský (Okuliar, P. Koch), 41. Regenda (P. Koch, Pospíšil), 57. Tatar (Ružička, Slafkovský) – 35. Reichel (Draisaitl), 50. Tiffels (Reichel, M. Müller).
Rozhodčí: Rehman (USA), O'Rourke – MacPherson (oba Kanada), Ankerstjerne (Dánsko).
Vyloučení: 4:2.
Využití: 0:1.
Střely na branku: 35:27.
Diváci: 9 532.
Slovensko: Hlavaj – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, P. Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Pospíšil, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Okuliar – Takáč, Sukeľ, Liška – Cingel. Trenér: Országh.
Německo: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller – Tiffels, Draisaitl, Reichel – Peterka, Stützle, Samanski – Michaelis, Kahun, Tuomie – Ehl, Sturm, Rieder. Trenér: Kreis.
Středa 18. února – čtvrtfinále:
16:40 Kanada – Česko (Santa Giulia)
18:10 Finsko – Švýcarsko (Milano Rho)
21:10 USA – Švédsko (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.