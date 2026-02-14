Slováci padli se Švédy, přesto jsou blízko přímému postupu! Lotyši udolali Němce

14. února 14:55Adam Bagar
(AKTUALIZUJEME) Hokejisté Slovenska ve svém posledním utkání skupinové fáze podlehli Švédsku 3:5, přesto jsou blízko senzačnímu přímému postupu do čtvrtfinále. K němu jim stačí odpolední tříbodový zisk Finska proti domácí Itálii. V souběžně hraném duelu pak Lotyšsko vyzrálo na Německo v poměru 4:3.
Favorizovaní Švédové potřebovali v pořádně zamotané skupině B vyhrát alespoň o tři góly. Po trefách Eliase Petterssona a parádě Lucase Raymonda utekli do vedení 5:2. Jenže... V závěru druhý jmenovaný zbytečně fauloval a Dalibor Dvorský dal pro Slováky veledůležitou branku, která je přiblížila k senzačnímu přímému postupu do čtvrtfinále.
ŠVÉDSKO – SLOVENSKO 5:3 (1:1, 2:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 8. Eriksson Ek (Kempe), 28. Kempe (Dahlin, Raymond), 35. Pettersson (Forsberg, Hedman), 48. Pettersson (Raymond, Karlsson), 52. Raymond (Zibanejad, Karlsson) – 9. Slafkovský (Nemec, Gernát), 30. Gernát (Čerešňák, Ružička), 60. Dvorský (Slafkovský, Čerešňák).
Rozhodčí: Ansons (Lotyšsko), Rehman (USA) – Hynek, Suchánek (oba Česko).
Vyloučení: 7:7.
Využití: 1:1.
V oslabení: 1:0.
Střely na branku: 51:32.
Diváci: 11 332.
Švédsko: Markström – Ekman-Larsson, Hedman, Dahlin, Forsling, Karlsson, Broberg – Nylander, Eriksson Ek, Kempe – Raymond, Zibanejad, Landeskog – Forsberg, Pettersson, Johansson – Rakell, Wennberg, Holmberg. Trenér: Hallam.
Slovensko: Hlavaj – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, P. Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Cingel, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Okuliar – Liška, Sukeľ, Cehlárik – Takáč. Trenér: Országh.
Lotyšsko poslední dobou patří k oblíbeným soupeřům našich západní sousedů, porazili jej třikrát v řadě. Ale v Miláně další vítězství nepřidali. Dvakrát srovnával v přesilové hře Dans Ločmelis a ve třetí části překlopili skóre v Česku dobře známí Eduards Tralmaks a Renars Krastenbergs, jenž nakonec zapsal vítěznou trefu. Lotyši slaví první tři body.
NĚMECKO – LOTYŠSKO 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 3. Reichel (Kahun, Kälble), 17. Kälble (Tiffels), 58. Stützle (Draisaitl, Peterka) – 16. Ločmelis (Girgensons, Krastenbergs), 29. Ločmelis (Balcers, Balinskis), 49. Tralmaks (Girgensons, Jaks), 52. Krastenbergs (Daugavinš, Šmits).
Rozhodčí: MacFarlane (USA), Dwyer – Cherrey (oba Kanada), Hautamäki (Finsko).
Vyloučení: 4:4.
Využití: 0:2.
Střely na branku: 29:22.
Diváci: 4 033.
Německo: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller – Tiffels, Draisaitl, Samanski – Stachowiak, Stützle, Peterka – Kahun, Michaelis, Reichel – Ehl, Sturm, Rieder. Trenér: Kreis.
Lotyšsko: Šilovs – Balinskis, Rubins, Zile, Jaks, Mamčics, Šmits, Cibulskis – Tralmaks, Girgensons, Vilmanis – Krastenbergs, Blugers, Daugavinš – Balcers, Ločmelis, Rihards Bukarts – Dzierkals, Batna, Ravinskis – Roberts Bukarts. Trenér: Vitolinš.
Sobota 14. února:
16:40 Finsko – Itálie (sk. B, Santa Giulia)
21:10 USA – Dánsko (sk. C, Santa Giulia)
Neděle 15. února:
12:10 Švýcarsko – Česko (sk. A, Santa Giulia)
16:40 Kanada – Francie (sk. A, Santa Giulia)
19:10 Dánsko – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
21:10 USA – Německo (sk. C, Santa Giulia)
Úterý 17. února:
12:10 1. osmifinále (Santa Giulia)
12:10 2. osmifinále (Milano Rho)
16:40 3. osmifinále (Santa Giulia)
21:10 4. osmifinále (Santa Giulia)
Středa 18. února:
12:10 1. čtvrtfinále (Santa Giulia)
14:10 2. čtvrtfinále (Milano Rho)
16:40 3. čtvrtfinále (Santa Giulia)
21:10 4. čtvrtfinále (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
