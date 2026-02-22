Slováci bez medaile! Finové jim v Miláně vrátili porážku a slaví bronz

22. února 0:00Adam Bagar
Hokejisté Slovenska nenavázali na historický bronz z Pekingu. I v Miláně sice postoupili do závěrečných bojů o medaile, ale tentokrát žádnou nezískali – v souboji o konečné třetí místo podlehli Finsku 1:6.
Seveřané v pátek, podobně jako Češi ve čtvrtfinále, kousali semifinálovou porážku s Kanadou v prodloužení. Slováci zase šestigólový debakl od Američanů.
Souboj zklamaných začali lépe Finové, kteří si trefami Sebastiana Aha a Erika Hauly vytvořili nadějný náskok. Slováky dostal zpátky do zápasu krátce před druhým odchodem do kabin kapitán Tomáš Tatar, ale na víc se naši sousedé nezmohli.
Olympijští vítězové z roku 2022 jim vrátili úvodní porážku 1:4 ze skupiny, ve třetím dějství v rozmezí pouhých 42 sekund přidali pojistky Roope Hintz a Kaapo Kakko a definitivní tečku dali výsledku při slovenské hře bez brankáře Joel Armia s Erikem Haulou.
Finsko proměnilo v cenný kov také svůj pátý olympijský duel o bronz. Podruhé se tak stalo proti Slovensku, které i před šestnácti lety ve Vancouveru inkasovalo ve třetí části čtyřikrát a podlehlo 3:5.
Svěřenci trenéra Vladimíra Országha nyní budou určitě zklamaní, ale časem ocení, že na turnaji s hvězdami z NHL postoupili do elitní čtyřky. Na rozdíl od Čechů, Švédů či Švýcarů.
Vrcholem hokejového turnaje bude nedělní finále, v němž se dle papírových předpokladů utkají zámořské velmoci. Souboj Kanady se Spojenými státy americkými vypukne v Santa Giulia Areně ve 14:10.
SLOVENSKO – FINSKO 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)
Branky a nahrávky: 40. Tatar (Fehérváry) – 8. Aho (Lehkonen, Heiskanen), 29. Haula (Armia, Tolvanen), 49. Hintz (Heiskanen, Tolvanen), 50. Kakko, 56. Armia (Hintz), 59. Haula (Armia, Ristolainen).
Rozhodčí: Campbell (Kanada), M. Holm (Švédsko) – Hynek, Suchánek (oba Česko).
Vyloučení: 3:2.
Využití: 0:1.
Střely na branku: 31:35.
Diváci: 10 522.
Slovensko: Hlavaj – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, P. Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Cingel, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Okuliar – Cehlárik, Sukeľ, Liška. Trenér: Országh.
Finsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Määttä, Jokiharju, Matinpalo – Aho, Lehkonen, Kapanen – Hintz, Granlund, Teräväinen – Lundell, Luostarinen, Kakko – Tolvanen, Armia, Haula. Trenér: Pennanen.
Neděle 22. února – finále:
14:10 Kanada – USA (Santa Giulia)
