Slibný draft a zisk zkušeností díky trejdům. Čekají Chicago lepší zítřky?

Organizace z Chicaga zažila velmi povedené dny. Na draftu si nabrala spoustu talentů včetně největšího klenotu letošního ročníku, zároveň díky výměnám získala ostřílené borce. Se svými tahy je spokojený i generální manažer, který dokonce neskrývá nadšení.

Chicago vyhrálo loterii o volbu číslo jedna na letošním draftu už 8. května. Nebylo pochyb, že by si Blackhawks vybrali někoho jiného než Connora Bedarda. Teprve sedmnáctiletý kanadský talent byl po draftu nadšený: „Je to neuvěřitelný pocit. Ani to nedokážu vyjádřit slovy, když jsem vyrůstal, Chicago vyhrávalo Stanley Cupy a já to hodně sledoval. Jsem moc rád, že se stávám součástí.“

Kromě Bedarda zamířili do Chicaga ještě dva Češi a dva Slováci. Blackhawks totiž ukázali na útočníky Jiřího Felcmana a Marcela Marcela, zaujal je i vytáhlý gólman Adam Gajan a útočník Martin Mišiak. Celkem mělo Chicago v letošním draftu hned 11 voleb, z toho dvě v prvním kole, kdy zvolilo Bedarda a útočníka Olivera Moora.

„Z Nashvillu odjíždím nesmírně šťastný. A kdybyste mi před pár týdny řekli, že s tímhle pojedeme domů, bral bych to každý den v týdnu,“ přiznal generální manažer Kyle Davidson.

Výprodej už Chicago zahájilo loni v létě, kdy poslalo pryč DeBrincata s Dachem za volby v draftu. V průběhu sezony Blackhawks prodali některé své hvězdy, dres museli měnit například Patrick Kane či Max Domi. Jonathan Toews se s fanoušky rozloučil koncem uplynulého ročníku, Chicago totiž oznámilo, že prodloužení kontraktu dlouholetého kapitána není na pořadu dne. Nutno podotknout, že zkušený Kanaďan s více než tisícovkou zápasů v NHL se trápil s následky covidu.

A tak bylo třeba hledat nové zkušené mentory pro své nastupující hvězdy. Pár dní před draftem Chicago získalo od Bostonu Taylora Halla, pro kterého půjde již o šestou štaci v rámci NHL. Společně s ním se do celku, který sídlí ve státě Illinois, přesunul zkušený pracant Nick Foligno. V pátek Chicago přidalo do svého mužstva i Coreyho Perryho, osmatřicetiletý útočník podepsal s klubem jednoletou smlouvu na čtyři miliony dolarů.

„Corey je v lize už nějakou dobu a ví, co je potřeba k vítězství. Pak má také nějakou minulost s naším hlavním trenérem, Luke Richardson s ním byl v Montrealu. Viděl, jak pracoval s některými jejich mladými hráči a ocenil to. Viděl velký přínos v tom, co Corey dělal, takže se budeme snažit vytěžit z této spolupráce maximum,“ hodnotil generální manažer.

Blackhawks čekají na účast v play off od roku 2020, manažer Davidson však neskrývá nadšení ohledně budoucnosti svého celku: „Je skvělé mít kluky, kteří hrají tak, jak hrají. Máme z toho velkou, velkou radost.“

