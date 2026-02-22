NHL.cz na Facebooku

Sleva pro milovaný klub? Malkin chce hrát dál, jednání s Pittsburghem visí ve vzduchu

Pittsburgh Penguins a jejich dlouholetá opora Jevgenij Malkin mají před sebou důležité dny. Původní plán zněl jasně, obě strany chtěly využít aktuální olympijskou přestávku k jednání o nové smlouvě pro příští sezonu. Ačkoliv se zatím k jednomu stolu neposadily, schůzka by měla proběhnout ještě předtím, než se příští týden znovu roztočí kolotoč NHL. Devětatřicetiletý ruský útočník momentálně kroutí poslední rok své čtyřleté smlouvy na 24,4 milionu dolarů a pokud nepodepíše novou, stane se 1. července nechráněným volným hráčem.

Sám Malkin se už nechal slyšet, že by v dresu Tučňáků rád pokračoval i v dalším ročníku. V zámořských kuloárech se situace bedlivě sleduje.

„Plán byl takový, že se Kyle Dubas a J.P. Barry, agent Malkina, během olympiády sejdou a proberou, jak by mohlo případné prodloužení smlouvy vypadat. Co vám mohu říct, je to, že do dnešního dne k těmto rozhovorům ještě nedošlo, ale stále to mají v plánu,“ zní ze zákulisí s tím, že čas se pomalu krátí. „Takže někdy mezi dneškem a příštím týdnem, nebo asi o víkendu, kdy končí olympiáda, by si měli promluvit a rozhodnout o dalších krocích v Genově kariéře.“

Věk sice nezastaví, ale výkony na ledě ukazují, že do starého železa ruský útočník rozhodně nepatří. V dosavadních 41 zápasech této sezóny nasbíral parádních 44 bodů za 13 gólů a 31 asistencí. Není proto divu, že by si chtěl kariéru ještě o rok protáhnout, a podle informací ze zámoří by byl dokonce ochotný jít s platem dolů. Z aktuálních 6,1 milionu dolarů ročně by mohl slevit zhruba na pět milionů.

„Víme, že chce hrát, chce pokračovat, cítí, že na to má, a je otevřený ročnímu prodloužení smlouvy s Pittsburghem. Věřím, že Pens jsou tomu také otevřeni, vzhledem k tomu, jak probíhá tahle sezona,“ potvrzují zdroje z okolí ligy pro The Fourth Period.

Vše teď závisí na tom, jak dopadne zmíněná schůzka, která by měla určit směr, jakým se obě strany vydají. „Plán zůstává takový, že Penguins a Malkinův tábor si promluví před návratem do zápasového kolotoče v příštím týdnu, aby zjistili, zda se dokážou dohodnout na prodloužení, nebo zda se dohodnou na nějaké cestě a doladí to po skončení sezony,“ odhadují experti vývoj situace.

