Sleva pro dobro týmu! Celebrini prý klidně obětuje miliony

16. července 9:00David Zlomek
Zázračné dítě San Jose Sharks Macklin Celebrini se po vzoru svého idolu Sidneyho Crosbyho učí nejen na ledě, ale i mimo něj. Dvacetiletý kanadský fenomén totiž otevřeně přiznal, že při vyjednávání o svém dalším kontraktu vážně uvažuje o tom, že klubu poskytne výraznou slevu. A důvod? Chce dát vedení Sharks finanční flexibilitu, aby kolem něj mohli postavit tým schopný útočit na Stanley Cup. Přesně tak, jak to v minulosti udělali jeho reprezentační parťáci Crosby a Nathan MacKinnon.
„Ano, stoprocentně,“ odpověděl Celebrini pro ESPN na otázku, zda by ho Crosbyho a MacKinnonova oběť mohla ovlivnit. „To je důvod, proč to všichni hrajeme. Jsme soutěživí a chceme vítězit. Kluci samozřejmě chtějí dostat zaplaceno. A měli by, protože se tím musíte uživit. Jsou hráči, kteří si ta obrovská čísla zaslouží a dostávají je. Ale pochopitelně chcete svůj tým dostat do té nejlepší možné pozice a dát mu možnost dělat kroky nezbytné k vítězství. Myslím, že to všechno při rozhodování hraje roli.“
Crosby v minulosti podepsal s Pittsburghem tři smlouvy v řadě s průměrným platem pouhých 8,7 milionu dolarů, což bylo hluboko pod jeho skutečnou tržní hodnotou. MacKinnon v roce 2022 podepsal za 12,6 milionu, ačkoliv mohl rozbít trh a říct si o mnohem víc. Tento nezištný přístup teď zjevně inspiruje i Celebriniho, který v nadcházející sezoně odehraje poslední rok své nováčkovské smlouvy. Ačkoliv už od 1. července může se Sharks podepsat nový pakt, nikam nespěchá.
„Stane se to prostě tehdy, až to bude dávat smysl pro obě strany,“ vysvětlil Celebrini. „Stále mi zbývá rok. Není důvod spěchat.“
Pokud by chtěl, mohl by si přitom mladý útočník říct o naprosto astronomické peníze a zruinovat klubovou pokladnu. V NHL neustále roste platový strop a Leo Carlsson nedávno podepsal neskutečný kontrakt na 18 milionů dolarů ročně. Celebrini má navíc v ruce ty nejsilnější možné trumfy, v uplynulé sezoně zaznamenal 115 bodů (45 gólů a 70 asistencí) a skončil třetí v hlasování o Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy.
Tímto historickým zápisem se zařadil do exkluzivního klubu teenagerů, kteří v NHL pokořili stobodovou hranici. V elitní společnosti mu tak dělají společnost pouze Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Dale Hawerchuk, Jimmy Carson a Sidney Crosby.