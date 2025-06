Sleva 60 procent! MoJo odolal vábení ze Švédska, zůstává za drobné v Minnesotě

S repre před pár týdny bral cenu útěchy, na světovém šampionátu přidal do solidní sbírky poct a trofejí bronzovou placku. Hraní před domácím publikem si Marcus Johansson užíval. Ofenzivní kumšt ukázal osmi body. Ale že by se mu už chtělo do vlasti natrvalo? Kdepak. Odolal lasu od Färjstadu, kde kdysi dorůstal pro profesionální hokej a později nastřádal 87 startů v tehdejší Eliteserien. Chce dál hrát NHL. A pokořit tam tisícovku mačů.

17 zápasů od magické mety.

Tak blízko vynikající technik, co od roku 2023 prožívá svou druhou štaci u Wild, je od 1 000 utkání v NHL. Tuctová záležitost? Kdepak, vždyť takový počin má na kontě jen 20 Švédů!

Johansson může být další, čerstvě kývl na skromnou roční smlouvu na 800 tisíc dolarů. Zatímco zámořská media se držela spíše při zemi a psala o přívětivém kontraktu pro americký klub, někteří fanoušci označili jeho gáži dokonce za šokující.

Proč? Ani tak nejde o to, že vousáč přezdívaný Mojo kdysi kasíroval i přes čtyři miliony dolarů ročně. Zajímavý je spíše kontrast s platem, který měl Johansson v sezoně 2024/25.

To hrál za dva „míče”.

Aby zůstal hráčem Divočiny, slevil minnesotskému GM Billu Guerinovi o celých 60 procent! Málokdy vídaný krok.

Centr, který umí hrát i nalevo, jasně ukázal, že organizace ze „State of Hockey” pro něj byla prioritou. I kvůli své rodině, které se tam líbí.

A potvrdil, že je spokojený i po profesní stránce, že je rád po třicítce členem úspěšně přebudovávaného, velmi talentovaného kádru, který se letos vrátil do play-off.

Hraje navíc s množstvím Evropanů, jímž podobně jako jemu není cizí kombinační hokej. Ať už jde o Matse Zuccarella, Kirilla Kaprizova či Johanssonova krajana Joela Erikssona-Eka. Vynikající plejer roste z Rakušana Marca Rossiho.

Mimochodem, zástupce švédské hokejové školy najdete na soupisce Wild hned čtyři. A přibýt může pátý, na nový pakt čeká Gus Nyquist.

Johanssonovi to zkrátka v Minnesotě sedí z mnoha důvodů, má trenérovu důvěru, hodně hraje.

A nevede si marně. Za 72 zápasů stihl v základní části aktuálního ročníku 34 bodů, 11krát skóroval. Odbruslil v průměru 16 minut a 23 sekund za večer.

V play-off se připomněl dvěma asistencemi.

Mančaft má potenciál, k tahounům se zařadil Američan Matt Boldy, nadanými borci překypuje i defenzíva. Včetně Davida Jiříčka. Ten zatím na rozdíl od Johanssona podepsáno nemá, jeho čas teprve přijde.

