Sláva v Chicagu. Cheliosova sedmička byla vyřazena

Legendy, slzy, slavná jména a velká sláva. Sedmičku Chrise Cheliose už v Chicagu nikdo nikdy neobleče, byla vyřazena a v neděli zamířila ke stropu arény. „Moje srdce z Chicaga nikdy neodešlo,“ pronesla legenda.

Cheliosova manželka a rodina byli na ledě, stejně jako několik bývalých spoluhráčů z Blackhawks Gary Suter, Denis Savard, Tony Amonte, Ed Belfour či Jeremy Roenick. Přítomni byli také legendární Wayne Gretzky a Brett Hull, člen basketbalové Síně slávy Dennis Rodman nebo zpěvák Pearl Jam Eddie Vedder.

"Moje srdce nikdy neopustilo Chicago," řekl Chelios. "A jsem zpátky napořád."

Cheliose a jeho matku Susan přivezl na led kabriolet Cadillac z roku 1962 za doprovodu písně v podání skupiny Red Hot Chili Pepper. Vzdušnými polibky pozdravil publikum v United Center, zatímco se rozléhalo skandování Cheli!.

"Nejunikátnější věc je, že jsem jen jeden ze dvou sportovců narozených v Chicagu, kteří mají dres vyřazený ve svém rodném městě. Shodou okolností byl ten první jeden z mých hrdinů z dětství: Dick Butkus," narážel Chelios na bývalého linebackera Chicaga Bears.

Chelios byl 29. června 1990 vyměněn z Montrealu Canadiens, kteří si ho vybrali ve druhém kole draftu 1981, právě do Blackhawks. "Zavolal jsem mámě a tátovi do San Diega a řekl, že se vracíme domů," vzpomínal Chelios. "Nebudu říkat, že je to splněný sen, protože to nikdy sen nebyl. Chtěl jsem se dostat do NHL, jakmile jsem věděl, že tam nějaká šance je. Co se všechno stalo, je šílené.“

Dvaašedesátiletý Chelios hrál za svůj rodný tým od roku 1990 až do března 1999, kdy byl vyměněn do Detroitu. V 664 zápasech základní části Blackhawks zaznamenal 92 gólů a 395 asistencí. S 1 495 trestnými minutami zůstává lídrem týmu.

"Když jste proti němu hráli, věděli jste, že vás čeká těžký den," řekl bývalý útočník NHL Tony Amonte, který hrál vedle Cheliose i proti němu. "Měl nachystaných pět nebo šest hokejek, které nebyly ke střelbě. Byly na lámání rukou. Je to bestie."

