Šlágrem bohaté nadílky bitva o Albertu, Medvědi se pokusí umlčet Kojoty

Nejlepší hokejová soutěž světa má před sebou bohatý program čtrnácti zápasů. Fanoušci se mohou těšit na bitvu o Albertu mezi Edmontonem a Calgary, pokračující souhru Davidů Pastrňáka s Krejčím či dvě utkání v přijatelný podvečerní čas středoevropského času.

Sobotní program odstartuje dvěma zápasy v pro evropského fanouška příhodný čas. V sedm večer začne utkání mezi Floridou a Buffalem, kde o favoritovi není třeba dlouho debatovat. Panteři budou chtít navázat na vítězství na ledě Islanders, ovšem i Buffalo je dobře naladěno, protože zdolalo 4:1 Ottawu.

Souboj mezi Philadelphií a Vancouverem je druhým večerním utkáním hraným v sobotních hodinách středoevropského času. Kosatky mají co napravovat. V Edmontonu sice vedly 3:0, ale nakonec prohrály 3:5. Letcům se dařilo výrazně lépe, navzdory menšímu počtu střel doma pokořili New Jersey 5:2.

Podruhé půjde do akce Boston. David Pastrňák zahájil sezónu čtyřmi body, jmenovec Krejčí zapsal o bod méně. I dnes by mohl být příděl českých hokejistů bohatý, protože Medvědi doma přivítají Arizonu, jež rozhodně nepatří mezi týmy, s nimiž by parta kolem Bergerona měla mít vážnější problémy.

Druhý zápas v rozmezí čtyřiadvaceti hodin čeká Detroit a Tampu. Oba celky nastoupí do zápasu naladěni výhrou. Rudá Křídla po domácím vítězství nad Montrealem zajíždí na půdu Ďáblů z New Jersey, Blesky se po vyloupení stadiónu Columbusu pokusí zabodovat i v Pittsburghu.

Jasné favority budou mít zápasy Toronto – Ottawa a Washington – Montreal. Cokoliv jiného, než výhry domácích týmů by se rovnalo velkému překvapení. Toronto na úvod sezóny prohrálo právě s Montrealem, ale posléze si poradilo s Washingtonem, který na body stále čeká, proti Ottawě má ovšem ideální šanci se chytit.

Hokejisté Islanders vstoupili do nového ročníku porážkou, přestože byli ve Philadelphii lepším týmem. Šance na reparát přichází na domácím ledě, kam přijedou Kačeři z Anaheimu povzbuzení výhrou nad Seattlem. Po 48 hodinách dojde k odvetě mezi Dallasem a Nashvillem, první utkání opanovali hráči Stars výsledkem 4:1.

Vůbec první zápas celé sezóny čeká na St. Louis, které doma hostí Columbus. Na rozjezd dostali Bluesmani přijatelného soupeře, protože Blue Jackets ve úvodních dvou utkáních nebodovali. Minnesota se doma střetne s Los Angeles a zabojuje o napravení vysoké porážky 3:7 s Rangers. Na bodový zisk stále čekají i Králové.

Bohatý program uzavřou tři zápasy začínající ve čtyři hodiny ráno. Očekávané derby o Albertu nemá favorita. Po hattricku v prvním klání si Connor McDavid dělá zálusk na další bodový příděl, ale nečeká jej nic lehkého, neboť Plameny jsou také v laufu poté, co doma zdolali 5:3 obhájce titulu z Colorada.

Je jisté, že San Jose nebo Chicago konečně zabodují. Žraloci už mají na kontě tři porážky, Jestřábi zatím dvě. Přesto roli mírného favorita plní domácí. Na prvního přemožitele naopak čeká Vegas, to se představí v Seattlu. Kraken má za sebou nováčkovskou sezónu a do té druhé nevstoupil vůbec zle, po prohře v Anaheimu po prodloužení přesvědčivě vyhrál v Los Angeles. Rytíře nečeká vůbec nic jednoduchého.

