21. října 14:30
Po prvním utkání prohlásila slovenská hvězda, že se potřebuje víc tlačit do brány, tam totiž bývá nejvíc úspěšný. O 5 zápasů později se Juraj Slafkovský postaral o svůj již třetí gól v ročníku, a právě z předbrankového prostoru.
Zdá se, že Slafkovského oblíbeným soupeřem bude Buffalo. Proti Sabres se totiž v 10 odehraných utkáních prosadil již potřetí, přispal si celkově 5 asistencí a za průměrně 17 minut pobytu na ledě stihnul rozdat 20 hitů a 19 trestných minut.
Na začátku druhé třetiny nočního utkání přišel jeho gólový moment. Obránce Noah Dobson se dostal za branku, navázal na sebe pozornost brankáře i obránců a poté přihrál puk Slafkovskému, který pohodlně skóroval do odkryté branky.
„Pravděpodobně jsem měl ten gól vstřelit dříve, ale to se stává. Jsem rád, že jsem dostal druhou šanci. Jen jsem tam jen stál a Noah předvedl skvělou akci," řekl Slafkovský pro web Canadiens.
První hvězda utkání o sobě dala vědět také velkým pěstním soubojem. Sám se totiž málem pobil s celým týmem Buffala, který se na něj vrhnul za brankou Sabres. Poté, co dobruslil k brankáři Buffala se na něj vrhla hned trojice hráčů, slovenský útočník si ale nenechal skákat po hlavě a zdatně se velké přesile bránil.
Angry Slafkovsky is always entertaining. #GoHabsGo pic.twitter.com/DrtldE6YIS
— Marc Dumont (@MarcPDumont) October 21, 2025
V minulé sezóně trvalo slovenské hvězdě na skórování 3 branek odehrát 28 branek. V aktuálním ročníku to stihnul za 7 utkání a zdá se, že výborně vypadající útok Caufield – Suzuki – Slafkovský se rozjíždí ve výborném tempu.
Juraj Slafkovský vstřelí 30 gólů. Tak zněla odvážná předpověď The Athletic před začátkem sezóny 2025/26.
Expert Arpon Basu před sezónou hlásal, že Slafkovský je soustředěný a připravený na sezónu lépe než kdy jindy. Slovák má podle něj všechny potřebné předpoklady, jen je musí správně využít. „Ve své čtvrté sezóně v NHL se mu to konečně podaří."
Je to opravdu odvážný odhad, takový počet gólů vstřelil Slafkovský naposledy v sezóně 2017/18, kdy hrál v týmu HC Košice U16. Po sedmi zápasech nové sezóny NHL má na kontě tři přesné zásahy. Pokud by dokázal pokračovat v tomto tempu, dostal by se až na číslo 35.
