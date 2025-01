Slafkovský pod tlakem, chce se víc. Musí makat, ví dobře šéf Canadiens

Juraj Slafkovský, první volba draftu z roku 2022, zatím ne zcela naplňuje očekávání fanoušků ani expertů. Přestože má momenty, kdy ukáže svůj potenciál, jeho výkony jsou celkově nevyrovnané. Generální manažer Montrealu Canadiens Kent Hughes však věří, že tyto výkyvy jsou běžnou součástí vývoje mladého hráče.

„Myslím si, že je schopen předvádět víc, a on to ví také,“ řekl Hughes. „Jsme tím překvapeni? Ne. A říkal jsem to už tehdy, když jsme ho podepsali – vývoj nebude lineární. Vzestupy a pády jsou očekávané.“

Slafkovský v této sezoně odehrál 37 zápasů, ve kterých zaznamenal 4 góly a 18 asistencí, což dává dohromady 22 bodů, tedy velmi solidní bilanci. Jeho slabinou však zůstává defenzivní hra, což dokládá i jeho hodnocení +/- na úrovni -11.

V zápasech, které Montreal vyhrál, byl jeho přínos výraznější – zaznamenal 3 góly a 12 asistencí. Při porážkách naopak jeho statistiky klesly na 1 gól a 6 asistencí.

Hughes zdůraznil, že Slafkovský není jediný hráč, který se během kariéry potýká s obtížemi.

„Od té doby, co jsme tady, prošla řada hráčů obtížnými situacemi – Josh Anderson nebo Jake Evans v sezoně 2022/23, Samuel Montembeault měl v zimě 2022 problémy vůbec něco chytit. A teď? Možná bude jedničkou pro tým Kanady. Takový je život profesionálního sportovce,“ uvedl Hughes.

Slafkovský má však podle Canadiens potřebné schopnosti, aby se stal klíčovou součástí týmu v budoucnosti. Je však potřeba pořádně zabrat.

„Mám v Juraje velkou důvěru, ale je před ním ještě spousta práce. Musí sklonit hlavu a tvrdě pracovat,“ zakončil Hughes.

