Slafkovský nevěřil vysvětlení rozhodčího. Pak pobavil vodováhou a blýskl se u gólu

12. května 16:00Tomáš Zatloukal
Na ledovou plochu dopadlo v NHL už ledacos. Kelímky od piva, chobotnice i sumci, drobné, plastikové krysy... Ale kdo chodí na play-off věhlasné profiligy s vodováhou, klasickým měřícím nástrojem s bublinkou? Právě libela skončila na kluzišti při rozbruslení před třetím mačem mezi Buffalem a Montrealem. Všiml si ji Juraj Slafkovský a "svojský" Slovák pohotově přidal další scénku do zlatého fondu své kariéry. Dovezl rekvizitu z kufru snad každého řemeslníka ke střídačce, kde v rychlosti zkontroloval, zda je hrana mantinelu "ve váze". Potlesk každopádně košický rodák zaslouží především za svou trefu, kterou zvyšoval na 4:1.
Slafkovský prožívá skutečně pestré vyřazovací boje.
Bohaté na události.
Hned na úvod nadchl hattrickem a oživil vzpomínky na heroické výkony z posledních dvou olympiád.
Přišly také chvíle, které naplňují i ono známé tvrzení, že zážitek nemusí být nutně pozitivní, ale hlavně silný. Stačí si vybavit, jak hráče, kterého pro velký hokej pomáhali piplat i v Hradci Králové, vypnul Brandon Hagel.
Question : QUI au juste amène un niveau à un match de hockey??
Nebo kterak mu ten samý rebel ve službách tampských Bolts sebral už takřka jistý gól do prázdné klece. "O moc hloupější už být nemůžu, byl jsem hned v pohodě," reagoval Slafkovský pobaveně, zcela typicky, na otázky ohledně Hagelovy dělovky na bradu.
Teď přibývá vtipná improvizace s instrumentem, který byste nejspíš mezi mantinely nečekaly, vykulené oči coby osobitá reakce na jedno z vysvětlení od sudího, a také gól s pořadovým číslem 4.
I při něm ukázal svou duchapřítomnost. V přesilové hře tečoval puk těsně před Alexem Lyonem, snad ještě více než on slavil Jakub Dobeš v kleci domácích. Habs nakonec zvítězili 6:2, ujali se vedení v sérii a navíc mají i příště výhodu vlastního ledu.
Pro Slafkovského není vše růžové, chtělo by to bodovat častěji a hlavně se konečně prosadit ve hře pět na pět. Ale že by mu to bralo elán? Ne, on si věří, hokejem se baví, vychutnává si montrealskou jízdu.
A kdo ví, třeba příště bude ústřední role zase jeho. Má báječné kvality i osobitou náturu. Umí si poradit s tlakem.
Obdobná slova platí i o Dobešovi.