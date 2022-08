Slafkovský & Gáborík: Rady od legendy? Neocenitelné!

Některé věci jednoduše číselně ani finančně vyjádřit nejdou. Například když vám sama od sebe napíše jedna z největších legend slovenského hokeje, aby se vás zeptala, jak se daří. Juraj Slafkovský, letošní jednička draftu, si s Mariánem Gáboríkem, někdejším elitním střelcem, padli do noty.

Mladý Slovák totiž svého předchůdce „porazil“. Až do letoška držel Gáborík národní prvenství jakožto nejvýše draftovaný hráč. Před dvaadvaceti lety si ho Minnesota vybrala ze třetího místa. Teď předal trenčínský rodák pomyslné žezlo Slafkovskému.

„Vrátil jsem se z festivalu a draft jsem sledoval na mobilu, nechtěl jsem doma nikoho budit,“ popisoval Gáborík onu noc. „Když jsem ten výběr viděl, naskočila mi husina. A pak si Devils vybrali Šimona Nemce. Pro slovenský hokej i celou zemi to bylo výjimečné.“

Netrvalo to dlouho a Gáborík se Slafkovskému ozval. „Marián mi řekl, že pokud zrovna budu v Trenčíně nebo jestli budu potřebovat s čímkoliv poradit, můžeme jít na kafe nebo si jen popovídat,“ zářil spokojeností Slafkovský. „Po draftu mi hodně psal. I teď mi jednou za čas napíše a zeptá se, jak to jde.“

Oba se však znají nějakou dobu. Gáborík si prý rodáka z Košic všiml už loni, to když reprezentoval na mistrovství světa. To se mu ozval poprvé.

„Moc mladým hráčům nepíšu, ale jeho jsem si všiml a snažil jsem se s ním zůstat v kontaktu,“ vysvětloval bývalý útočník Rangers či Kings „Během olympiády a mistrovství světa jsme si psali asi nejvíc. Snažil jsem se ho povzbudit, možná mu dát nějaké rady.“

Teprve se uvidí, jestli bude Slafkovský potřebovat rady přímo do NHL. O jeho budoucím působišti stále není rozhodnuto, spousta fanoušků by si však přálo, aby naskočil rovnou do NHL. A Gáborík by se o něj nebál.

„Juraj je připravený,“ řekl sebejistě. „Může hned udělat rozdíl, dokáže hrát kdekoliv. A kdekoliv dokáže hráče kolem zlepšit. Je to borec do každé situace. Dá mraky gólů, bude to opravdu síla.“

