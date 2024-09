Slafkovský bude mít dobrou sezónu, věří respektovaný kanadský novinář

Má zatraceně co dokazovat. Během první sezóny budil některými zákroky a chováním spíš kontroverze. Mistrovství světa potvrdilo, že tahle éra hned tak neskončí. Juraj Slafkovský potřebuje v některých oblastech dospět.

Fyzicky už dávno dospělý je, v tomto směru mu neschází vůbec nic. Už na prvním přípravném kempu málem utrhnul rotoped, jaké na něm se svou vzrostlou figurou vyvinul úsilí. Loňská sezóna ukázala, že se mezi kvalitními spoluhráči neztrácí a hokejově má co nabídnout.

V létě podepsal osmiletý kontrakt na necelých 61 miliónů dolarů. Po jedné padesátibodové sezóně to mohlo být zbrklé, ale pokud 191 cm vysoký Slovák potvrdí svůj potenciál, může to být jackpot. Za rok by mohla být jeho cena ještě vyšší.

Slafkovský rozhodně neponechává nic náhodě a v létě trénuje jako ďas. Respektovaný novinář Elliotte Friedman se před pár dny vyslovil ve svém podcastu na adresu Slafkovského následovně: „Byli jsme v Evropě a vypadal jako monstrum.“

„Nechal nás nakouknout do jeho tréninků. Je to absolutní zvíře. Myslím, že má před sebou velkou sezónu,“ věří třiapadesátiletý kanadský žurnalista.

Montreal tak může mít před sebou zajímavý rok. Diváci budou zvědaví i na výkony náladového Fina Patrika Laineho, který dostal v Kanadě možná poslední šanci. Šestadvacetiletý Fin věří, že může navázat na své úvodní sezóny a střílet 50 branek za rok.

Jen pro odlehčení dodejme, že Slafkovský nebude jediným „monstrem“ v Bell Centru. V hale se objeví také nová obří kostka nad ledem, která nabídne několik metrů čtverečních té nejvyšší video kvality navíc. Váží 30 tun, což je ekvivalent 160 tisíc puků.

Share on Google+