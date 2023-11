Slafkovskému v Montrealu věří a radí: Nesleduj sociální sítě!

Už to začíná být trochu o strach. Juraj Slafkovský, loňská jednička draftu, zatím rozhodně nenaplňuje očekávání. Loni začal vlažně, pak přišel o kus sezóny kvůli zranění. Letos další opatrný rozjezd. Trenér Canadiens Martin St. Louis nicméně slovenského mladíka povzbuzuje a věří mu.

Prý se na své trase trochu zpozdil, ale míří správným směrem. „Můžete uvíznout v zácpě, ale co uděláte? Chcete pokračovat. Když minete sjezd, co uděláte? Naštvete se a vrátíte domů? Nebo přepočítáte trasu a pořád se snažíte dostat do cíle?“ zasadil kouč Slafkovského do kontextu navigačních programů.

„Slaf míří do správného cíle. Nevíme přesně, jak dlouho mu to bude trvat a kolikrát ještě narazí na zácpu, nesmí se ale naštvat, nesmí se nechat znechutit,“ burcuje St. Louis.

Slovenský útočník má zatím po jedenácti zápasech 2 body (1+1). Tj. jedenáctá pozice v týmu. V průměru dostává 14 minut a 40 sekund za večer, což je čtrnáctá pozice v týmu.

Být jedničkou draftu v Montrealu není snadné, St. Louis to dobře ví. Tlak je tu obrovský. „Pro devatenáctiletého kluka není lehké to nevnímat. Před novináři v Montrealu se nejde schovat. Každý píše o tom, že by měl pokračovat rychleji. Snažíme se mu s tím pomoct.“

Kolem toho, jestli snad neměli Canadiens talentovaného Slováka odeslat loni do Evropy nebo AHL, se vedla dlouhá diskuse. Trenérovi nelze upřít snahu. V sobotu dokonce vyzkoušel Slafkovského v první lajně vedle Nicka Suzukiho a Colea Caufielda. Habs prohráli 3:6, ale Slafkovský aspoň vstřelil svůj první gól v této sezóně.

Všichni teď doufají, že protrhne stavidla. „Někdy je to o jedné trefě,“ říká Sean Monahan, jeden z nejzkušenějších hráčů v mužstvu. „Trefíte to a uvolníte se. Doufám, že ten jeho gól v St. Louis bude důležitý.“

Devětadvacetiletý Monahan se snaží se Slovákem mluvit každý den. Povzbuzuje ho a hlavně mu radí, aby nesledoval sociální sítě. „Když jsem byl v jeho věku a odehrál špatný zápas, kouknul jsem na sítě a bylo to všude. Musíte se tomu aspoň zkusit vyhnout. Choď do práce, užívej si kluziště, užívej si spoluhráče a uč se nové věci každý den,“ radí mladíkovi Monahan.

Share on Google+