Slafkovského nevyrovnané výkony zapadají do mizérie Habs

Ne že by to jednoho překvapilo, ale stejně při tom pohledu mírně zamrazí. Canadiens mají za sebou sedm přípravných zápasů a ... sedm porážek. Jediná přišla v prodloužení, šestkrát padli Habs v základní hrací době. Kanadský klub se trápí a Martin St. Louis točí sestavou.

Nejvíc pochopitelně všechny zajímá pozice slovenské jedničky draftu. Juraj Slafkovský nadchnul fyzickou připraveností, už teď je nejurostlejším mužem Habs. Na druhou stranu na něm montrealská média od začátku hledají chyby a nic mu nedarují. Adaptace na NHL bude přes všechny jeho dispozice a předpoklady obtížná.

Celý Montreal zatím marně čeká na Slovákovy góly. Generální manažer Kent Hughes byl v nedávném podcastu s Rayem Ferrarem a Darrenem Dragerem na svůj talent dotázán. Druhý jmenovaný zpochybnil Slafkovského připravenost na NHL. Parametry prý má, ale bude stačit jeho hra?

Jak už jsme informovali, Hughes nevyloučil možnost, že osmnáctiletý útočník začne na farmě. „Myslím, že jeho první dva přípravné zápasy moc nezaujaly. Nicméně jeho nováčkovské duely v Buffalu byly skvělé. Čili v určitých pasážích byl dobrý, ale je tam velká nevyrovnanost. Ať už to bude populární rozhodnutí nebo ne, rozhodně uděláme, co věříme, že pro něj bude nejlepší.“

Náročný pětizápasový blok, který čeká Habs na závěr kempu, odstartoval se zkušeným Seanem Monahanem a Brendanam Gallagherem ve formaci, která by mohla být v sezóně třetím útokem Canadiens. Zkušený Monahanam se dává do kupy po operaci kyčle a mladému Slovákovi by mohl být dobrým učitelem.

Mužstvu jako celku se bohužel stále nedaří. Dobré to nebylo proti Torontu, kde Slafkovský nahrával na jediný gól, ani poté proti Ottawě. Nejlepší zprávou z úterní porážky 4:5 se Senators byl návrat Nicka Suzukiho do sestavy. Čerstvě jmenovaný kapitán byl zraněný od začátku kempu. Nově centroval formaci s Colem Caufieldem a Jurajem Slafkovským na křídlech.

„Dostali hodně času,“ vyzdvihl trenér Martin St. Louis, který v průběhu utkání osekal sestavu na tři útoky. Konkrétně Slafkovského trenér opět za určité fáze utkání pochválil. „Měl svoje momenty,“ řekl. Vystřelil sedmkrát, jen dvě rány mířily mezi tyče. Caufield, coby prověřený střelec, se k tolika pokusům nedostal. Zaznamenal jedinou zablokovanou střelu.

Slafkovského mise je od začátku obtížná, v podobné pozici ale byly i předešlé jedničky draftu – Sidney Crosby na počátku kariéry v Pittsburghu, Alex Ovečkin ve Washingtonu nebo před nimi Mario Lemieux či Steve Yzerman. První draftu volbu logicky mají v dané době strádající týmy. Slovenský talent má pozici těžší v tom směru, že tlak v Montrealu je skutečně extrémní.

Poslední přípravný duel čeká Canadiens v sobotu opět s Ottawou.

