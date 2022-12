Sladký návrat. Bruce Cassidy přetrhnul vítěznou šňůru Bostonu

Čtrnáct výher doma proti třinácti výhrám venku. Zápas Bostonu s Vegas byl pikantní z mnoha důvodů. Narazili na sebe skuteční giganti probíhající sezóny. Boston mimořádně úspěšný na vlastním hřišti, Rytíři mimořádně úspěšní na hřištích soupeřů. K tomu vedení bývalým koučem Bruins.

Řekněme si rovnou – skončilo to plichtou.

Od výluky 2004-05 nekončí žádný zápas remízou. Taky proto jsme tak často svědky rekordních vítězných sérií. Ani Boston by tu nynější za starých podmínek nedržel, protože v říjnu porazil doma Anaheim až po nájezdech. Stejným způsobem, v poslední možnou chvíli, nyní padl.

Zápas to byl ale jako řemen!

Lídr východu proti lídrovi západu. Sedmapadesátiletý Bruce Cassidy coby trenér hostů v dobře známé hale. Před sezónou byl z Bostonu po pěti a půl letech vyhozen. Spíš než pro výsledky kvůli tomu, že ztrácel kabinu. Práci našel obratem a ani ve Vegas se nemá zač stydět.

Boston pod Cassidym pokaždé postoupil do play off, největším úspěchem – jakkoli to zní hořce – byla finálová jízda v roce 2019. Bruins nezvládli závěr série. V St. Louis si vybojovali sedmý zápas, v něm ale doma prohráli. Na Cassidyho v pondělí čekalo video s úvodním vzkazem „Vítej doma, Bruci.“

V dramatickém souboji Boston jako již několikrát během své vítězné série dotahoval. Golden Knights vedli v úvodu druhé třetiny už o tři branky. Po gólech Marchanda, Pastrňáka a Halla ale domácí dokázali vyrovnat. Prodloužení rozhodnutí nepřineslo. A tak přišla loterie nájezdů.

Čekalo se až do páté série, kdy se jako první a jediný trefil Reilly Smith.

Bruce Cassidy ví, jaká skladba burácí v TD Garden po domácí výhře. „Jsem rád, že jsem ji dnes neslyšel,“ řekl po utkání. „Série pro mě není důležitá. Bylo hezké sem přijet a hrát dobře.“

Pro Boston to byla teprve čtvrtá prohra v sezóně, první doma. Vegas si připsali čtrnáctý triumf venku.

„Tahle kabina drží pohromadě. Porážka mrzí, ale nemyslete, svoje problémy si vyřešíme,“ slíbil fanouškům brankář poražených Jeremy Swayman.

Share on Google+