Skvělý příběh, zasloužíme si ho! Malkin kulatil a vede ligovou produktivitu

Ve velkém tempu vlétnul Jevgenij Malkin do sezóny 2024-25. Při pohledu na kanadské bodování si člověk promne oči a ptá se sám sebe, jaký že je to vlastně rok? Ve středu měl navíc osmatřicetiletý Rus další důvod k oslavě. V utkání s Buffalem zaznamenal 500. gól v NHL.

Minulou sezónu končil na kótě 498 a trochu ho to mrzelo. „Chtěl jsem to dát už loni, pak jsem na to celé léto myslel,“ přiznal s úsměvem veterán. Poté co v pondělí vstřelil Montrealu gól č. 499, všichni čekali, kdy to přijde. A netrvalo to dlouho.

Malkin se stal 48. hráčem v historii ligy, který na půl tisícovky branek v NHL dosáhl. A mimochodem, teprve druhým Rusem. Toho první asi snadno uhodnete. V tabulce střelců má před sebou už jen Waynea Gretzkyho.

„K pětistovce vede dlouhá cesta, jsem rád, že to dneska vyšlo. Konečně!“ ulevil si útočník Pittsburghu, která má v pěti utkáních 11 bodů (2+9) a s náskokem tří bodů vede ligovou produktivitu.

„Teď budu ve větším klidu. Snad poprvé můžu říct, že jsem na sebe hrdý. Je to skvělé číslo. Jsem z malého města v Rusku, Magnitogorsku, druhý Rus, který to dokázal. Tvrdě dřu každý den, lidi tomu asi nikdy neporozumí. Není to snadné. Skvělý příběh, už proto, že mi nahrál Sid.“

Je to opravdu nevšední story. Byl to totiž Jevgenij Malkin, kdo nahrál Crosbymu na jeho 500. gól v NHL 15. února 2022 proti Philadelphii. K jubilejní brance kamaráda tehdy řekl: „Doufám, že mi to jednou oplatí a přihraje mi na můj 500. gól.“

A přesně to se dva a půl roku poté stalo!

Vztah čísel 87 a 71 je dobře známý. Malkin opakovaně označil Crosbyho za něco víc než jen spoluhráče. Jsou si velmi blízcí. Crosby se zastal Malkina, když se mluvilo o jeho výměně. Generální manažer Jim Rutherford před pár lety naznačil, že nedotknutelný je pro něj jen Crosby.

Kanaďan, zřídkakdy se montující do záležitostí managamentu, tehdy za Rutherfordem zašel a pronesl památnou větu „It’s me and Geno.“ O nás dvou je tenhle tým! Důrazně šéfovi naznačil, že Malkin nemůže být vyměněn jen tak pro nic za nic. Že ho vedle sebe dál chce.

Nezvykle dlouhá a úspěšná spolupráce obou legend Pittsburghu budiž propsána i do jejich jubilejních branek. „Nevím, jak to funguje, ale já jsem jediný nahrávač na jeho 500. gólu a on měl jedinou asistenci u mě,“ všiml si Malkin. „Někdy prostě nechápete. Skvělý příběh pro oba. Zasloužíme si ho.“

