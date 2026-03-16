Skvělý obrat Tampy proti Minnesotě! Bitva o play-off ve Východní konferenci se znovu zamotala

25. března 6:10Jan Šlapáček
Po včerejší klidné noci se toho v zámoří událo opravdu hodně, protože se odehrálo hned patnáct utkání. Kterým týmům se dařilo?
Tampa v domácím prostředí změřila síly s Minnesotou, která ovládla první polovinu utkání a měla pohodlný dvoubrankový náskok. Druhých třicet minut ale patřilo pouze hráčům Lightning, kteří se prosadili hned pětkrát a dokráčeli k vítězství 6:3.
Boj o play-off bude ve Východní konferenci pravděpodobně zajímavý až do samotného konce základní části a dneska přišlo pár překvapivých výsledků. Boston nepotvrdil roli favorita a prohrál s Torontem, Islanders překvapivě nebodovali proti Blackhawks a Red Wings nezvládli jeden z klíčových zápasů proti Senators, kteří se naopak posunuli na druhou divokou kartu.
Spokojenost může pak panovat v Montrealu a Columbusu, oba týmy dokázaly získat důležité dva body. Jakub Dobeš byl vyhlášen první hvězdou utkání.
Boston Bruins - Toronto Maple Leafs
2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Branky a nahrávky
6. E. Lindholm (M. Geekie, Jokiharju), 46. McAvoy (Pastrňák, Zacha) – 28. Knies, 39. Domi (Tavares, Ekman-Larsson), 43. Nylander (Tavares, McCabe), 60. Knies (Nylander, Tavares).
Statistika
Střely na bránu: 20 – 35 | Přesilová hra: 1/5 – 2/4 | Trestné minuty: 16 – 17
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 59:02
Anthony Stolarz (TOR) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 59:51
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:02
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:37
Tři hvězdy utkání
1. Anthony Stolarz (TOR) - 18 zákroků
2. John Tavares (TOR) - 0+3
3. Matthew Knies (TOR) - 2+0
Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes
5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky
13. O. Kapanen (Struble, Děmidov), 26. Caufield (Suzuki, Slafkovský), 30. Slafkovský (Caufield, Dobson), 54. Děmidov, 59. J. Evans (A. Carrier) – 3. Ehlers (Jarvis, Svečnikov), 8. Staal.
Statistika
Střely na bránu: 19 – 43 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 56:46
Jakub Dobeš (MTL) – 41 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,3 %, odchytal 59:47
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+1, +2 účast, 1 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:30
Tři hvězdy utkání
1. Jakub Dobeš (MTL) – 41 zákroků
2. Ivan Děmidov (MTL) – 1+1
3. Juraj Slafkovský (MTL) – 1+1
Detroit Red Wings - Ottawa Senators
2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Branky a nahrávky
35. Shine (Edvinsson, Seider), 45. Larkin (DeBrincat, Raymond) – 18. B. Tkachuk (Stützle, Yakemchuk), 30. Yakemchuk (Zub), 32. Eller (B. Tkachuk).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 21 | Přesilová hra: 1/5 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:16
Linus Ullmark (OTT) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Carter Yakemchuk (OTT) - 1+1
2. Brady Tkachuk (OTT) - 1+1
3. Dylan Larkin (DET) - 1+0
Florida Panthers - Seattle Kraken
5:4sn. (0:0, 1:0, 3:4 - 0:0)
Branky a nahrávky
23. Foote (Gregor, Forsling), 46. Luostarinen (Hinostroza, Rodrigues), 48. Verhaeghe, 53. Gregor, rozh. náj. Hinostroza – 49. R. Evans (Eberle, Catton), 55. Beniers (Montour, Larsson), 57. Eberle, 57. McMann.
Statistika
Střely na bránu: 24 – 26 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 65:00
Joey Daccord (SEA) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 64:44
Česká a slovenská stopa
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:35
Tři hvězdy utkání
1. Vinnie Hinostroza (FLA) – 0+1
2. Noah Gregor (FLA) – 1+1
3. Jordan Eberle (SEA) – 1+1
New York Islanders - Chicago Blackhawks
3:4 (1:3, 0:1, 2:0)
Branky a nahrávky
1. Anders Lee (M. Schaefer, Horvat), 49. Holmström (Mayfield), 57. Ritchie (Soucy, Barzal) – 13. Lardis (Nazar, Bertuzzi), 19. Michejev (Frondell), 20. Bertuzzi (Vlasic, Lardis), 27. Nazar (Lardis).
Statistika
Střely na bránu: 47 – 24 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
David Rittich (NYI) – 9 zákroků, 3 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 20:00
Ilja Sorokin (NYI) – 11 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91,67 %, odchytal 37:46
Arvid Söderblom (CHI) – 44 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,62 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:06
Tři hvězdy utkání
1. Nick Lardis (CHI) - 1+2
2. Frank Nazar (CHI) - 1+1
3. Tyler Bertuzzi (CHI) - 1+1
Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets
2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky
18. Couturier (Glendening, Ristolainen), 58. Drysdale (Zegras, Dvorak) – 21. Olivier (Werenski, Severson), 23. Werenski (Severson, Marchment), 45. Marchment (Marčenko, Fantilli).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 19 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 56:54
Jet Greaves (CBJ) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Zach Werenski (CBJ) – 1+1
2. Jet Greaves (CBJ) – 24 zákroků
3. Sean Couturier (PHI) – 1+0
Pittsburgh Penguins - Colorado Avalanche
2:6 (1:4, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky
9. Činachov (Girard, Letang), 52. Rakell (Crosby, Rust) – 5. MacKinnon, 16. Malinski, 17. Nečas (C. Makar, Nelson), 18. Kelly (O'Connor, Kadri), 38. Nečas (D. Toews, Malinski), 57. Colton (Ničuškin, Drury).
Statistiky
Střely na bránu: 32 – 30 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 59:50
Scott Wedgewood (COL) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 2+0, +1 účast, 2 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:20
Tři hvězdy utkání
1. Martin Nečas (COL) - 2+0
2. Sam Malinski (COL) - 1+1
3. Scott Wedgewood (COL) - 30 zákroků
Tampa Bay Lightning - Minnesota Wild
6:3 (0:2, 3:1, 3:0)
Branky a nahrávky
26. Point (Hagel, D. Raddysh), 33. Guentzel (D. Raddysh, Goncalves), 36. D. Raddysh (Kučerov, Guentzel), 58. Černák (D'Astous, Vasilevskij), 59. Hagel (Paul), 60. Holmberg – 3. Zuccarello (Q. Hughes, Boldy), 19. Faber (Tarasenko, Brink), 30. Tarasenko (M. Johansson, Hartman).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 23 | Přesilová hra: 3/4 – 2/4 | Trestné minuty: 20 – 20
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 59:27
Filip Gustavsson (MIN) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 58:16
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 15:28
Tři hvězdy utkání
1. Erik Černák (TBL) – 1+0
2. Darren Raddysh (TBL) – 1+2
3. Jake Guentzel (TBL) – 1+1
St. Louis Blues - Washington Capitals
3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky
23. Snuggerud (Mailloux, Broberg), 55. Stenberg (Dvorský, Berggren), 60. Kyrou.
Statistika
Střely na bránu: 27 – 21 | Přesilová hra: 0/3– 0/2 | Trestné minuty: 17 – 18
Kdo se postavil do brankoviště?
Joel Hofer (STL) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:19
Logan Thompson (WSH) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 58:07
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:53
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:45
Tři hvězdy utkání
1. Otto Stenberg (STL) - 1+0
2. Joel Hofer (STL) - 21 zákroků
3. Jimmy Snuggerud (STL) - 1+0
Nashville Predators - San Jose Sharks
6:3 (5:1, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky
3. F. Forsberg (Svečkov, Marchessault), 8. Matthew Wood (Marchessault), 12. Josi (F. Forsberg), 13. Evangelista (O'Reilly, Skjei), 17. Skjei (O'Reilly), 33. Stamkos (F. Forsberg, Marchessault) – 7. Gaudette (Muchamadullin, Ferraro), 38. W. Smith, 42. W. Smith (Černyšov, Desharnais).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 30 | Přesilová hra: 1/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90 %, odchytal 60:00
Alex Nedeljkovic (SJS) – 13 zákroků, 6 OG, úspěšnost 68,4 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Pavol Regenda (SJS) – 0+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:44
Tři hvězdy utkání
1. Filip Forsberg (NSH) - 1+2
2. Brady Skjei (NSH) - 1+1
3. Jonathan Marchessault (NSH) - 0+3
Dallas Stars - New Jersey Devils
4:6 (1:4, 2:0, 1:2)
Branky a nahrávky
9. W. Johnston (Harley, J. Robertson), 22. W. Johnston (Duchene, J. Robertson), 33. J. Robertson (Lundkvist, W. Johnston), 54. Bourque (Hryckowian, Harley) – 5. J. Hughes (Nemec), 10. Bratt (Siegenthaler, Hamilton), 13. C. Brown (Gricjuk, Siegenthaler), 18. J. Hughes (L. Hughes, Bratt), 47. Meier (Hischier, Mercer), 59. Hamilton.
Statistika
Střely na bránu: 27 – 25 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 4 zákroky, 4 OG, úspěšnost 50,0 %, odchytal 20:00
Casey DeSmith (DAL) – 15 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 37:47
Jake Allen (NJD) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:57
Tři hvězdy utkání
1. Jack Hughes (NJD) - 2+0
2. Wyatt Johnston (DAL) - 2+1
3. Jesper Bratt (NJD) - 1+1
Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights
4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky
18. Connor (Morrissey, Scheifele), 23. Iafallo (Scheifele), 25. Perfetti (Vilardi, DeMelo), 59. Scheifele (Connor) – 31. Sissons (Andersson, Barbašov).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 27 | Přesilová hra: 0/4 – 1/4 | Trestné minuty: 13 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00
Adin Hill (VGK) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 57:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:12
Tři hvězdy utkání
1. Mark Scheifele (WPG) - 1+2
2. Kyle Connor (WPG) - 1+1
3. Connor Hellebuyck (WPG) – 26 zákroků
Calgary Flames - Los Angeles Kings
3:2sn. (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
35. Määttä (Olofsson, R. Strome), 54. Parekh (Coronato, Gridin), rozh. náj. Šarangovič – 3. Byfield (Armia, Doughty), 41. Byfield (T. Moore, Laferriere).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 25 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 64:49
Darcy Kuemper (LAK) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:03
Martin Pospíšil (CGY) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:12
Tři hvězdy utkání
1. Dustin Wolf (CGY) - 23 zákroků
2. Quinton Byfield (LAK) - 2+0
3. Olli Määttä (CGY) - 1+0
Utah Mammoth - Edmonton Oilers
2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Branky a nahrávky
12. Kerfoot (Durzi, Cole), 32. Crouse (Carcone, Weegar) – 15. Roslovic (Walman, Nugent-Hopkins), 32. Savoie (Bouchard, Henrique), 33. McDavid (Ekholm, Bouchard), 36. Roslovic (Hyman, Bouchard), 60. McDavid.
Statistika
Střely na bránu: 18 – 26 | Přesilová hra: 1/2 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 11 zákroků, 4 OG, úspěšnost 73,3 %, odchytal 40:00
Vítek Vaněček (UTA) – 10 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 17:28
Tristan Jarry (EDM) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Jack Roslovic (EDM) – 2+0
2. Evan Bouchard (EDM) – 0+3
3. Lawson Crouse (UTA) – 1+0
Vancouver Canucks - Anaheim Ducks
3:5 (1:0, 1:2, 1:3)
Branky a nahrávky
6. DeBrusk (Elias Pettersson, Hronek), 34. Boeser (Hronek, Elias Pettersson), 43. O'Connor (E. Kane) – 26. Killorn (Carlson, Sennecke), 28. Granlund (Leo Carlsson, Carlson), 42. Granlund (Kreider, Carlson), 46. McTavish (LaCombe, Killorn), 60. Terry (Kreider, Leo Carlsson).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 34 | Přesilová hra: 2/3 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 58:27
Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+2, -3 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 26:27
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:00
Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. John Carlson (ANA) - 0+3
2. Elias Pettersson (VAN) - 0+2
3. Mikael Granlund (ANA) - 2+0