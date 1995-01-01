Skvělý kontrakt? Ne nutně. U Bedarda hrozí nebezpečí

19. července 12:00David Zlomek
Všichni věděli, že se tahle megaakce peče. Chicago Blackhawks od začátku brali Connora Bedarda jako absolutní základní kámen, kolem kterého postaví nový tým, a o jeho hokejové genialitě nebylo pochyb. Během svých prvních tří let v NHL nasázel 75 gólů a přidal 128 asistencí, což jsou čísla, která jako přes kopírák lemují startovní roky Patricka Kanea, a to měl Kane tehdy kolem sebe o dost silnější sestavu. Vedení klubu se tak nedá vyčítat, že svému klenotu naservírovalo luxusní pětileté prodloužení smlouvy na 75 milionů dolarů.
Z Bedarda to dělá třetího nejlépe placeného hráče celé NHL po Leu Carlssonovi a Kirillu Kaprizovovi. V Chicagu při vyjednávání ani na vteřinu necukli, protože moc dobře vědí, že nikoho tak výjimečného by na trhu v dohledné době nesehnali. Jenže tenhle podpis s sebou nese i jednu hodně nepříjemnou pravdu.
I když klub tenhle krok udělat musel, jde o gigantický risk. Kolem Bedarda se totiž začíná čím dál hlasitěji skloňovat nálepka skleněného hráče.
Jeho ramena už totiž začínají být vážným tématem. Loni v prosinci vynechal Bedard 12 zápasů a hokejoví experti už před jeho draftem varovali, že jeho drobnější postava může mít v drsné NHL s fyzickou hrou soupeřů obrovské problémy. A černé scénáře se teď bohužel plní. Během modelového zápasu na tréninku začátkem tohoto měsíce Bedard tvrdě lehl na led a poranil si druhé rameno. Tentokrát je to navíc mnohem vážnější a mladá superstar kompletně odpíská první měsíc nadcházející sezony.
Každý, kdo sleduje sport, přitom ví, že jakmile jednou tenhle kloub takhle načnete, riziko dalšího zranění může rapidně stoupaz. Můžete si být jistí, že po něm soupeři v příštích letech půjdou ještě tvrději a jeho ramena projdou brutální zatěžkávací zkouškou. Pokud by se trable opakovaly, má Chicago obří problém, protože únikový východ je uzamčen. Vedení klubu se zkrátka rozhodlo, že riziko vleklé marodky skousne raději než hrozbu, že by jim Bedard utekl zářit jinam. Ale opět, dá se to naprosto chápat.
Soupiska Blackhawks teď bez svého generála projde tou nejtěžší možnou zkouškou. Management cítí, že poskládal kádr, který má na to proklouznout do play-off. Kritici sice namítají, že k Bedardovi stále nesehnali to pravé elitní křídlo (i proto neustále sílí spekulace o velkolepém comebacku Patricka Kanea), tým je ale mladý a dravý.
Velký krok bude v tom, zda dokáže udržet loď nad vodou během úvodního měsíce, kdy bude Bedard sedět na tribuně. Pokud to Blackhawks zvládnou, bude to důkaz, že jsou připraveni konkurovat. Fanoušci už jsou totiž unavení z čekání na to, až uvidí jejich hvězdu hrát opravdu důležité zápasy.