Skvělý Dobeš dovedl Montreal do dalšího kola! Colorado zvládlo přestřelku s Minnesotou

4. května 6:05Jan Šlapáček
Posledním účastníkem druhého kola play-off se stali hokejisté Montrealu, kteří s velkým přispěním Jakuba Dobeše zvládli sedmé utkání na ledě Tampy. Gólové hody pak přinesl úvodní souboj Colorada s Minnesotou.
Výhra Montrealu v sedmém zápase se dá nazvat historickou, protože žádný jiný tým v historii nedokázal v play-off dokráčet k vítězství s pouhými devíti střelami na branku soupeře. Právě produktivita byla klíčem k postupu do dalšího kola, protože hráči Lightning ztroskotali na skvělém výkonu Jakuba Dobeše, jenž si připsal osmadvacet úspěšných zákroků. Canadiens vyhráli v Tampě 2:1 a nyní změří síly se Sabres.
Velká očekávání od série mezi Coloradem a Minnesotou byla v úvodním zápasem naplněna. Fanoušci v Denveru zažili jeden z nejzábavnějších zápasů play-off, když v každé třetině padlo pět gólů a Colorado nakonec dokráčelo k vítězství 9:6. Martin Nečas si na své konto připsal tři asistence.
Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens
1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Konečný stav série: 3:4
Branky a nahrávky
34. James (D'Astous, Goncalves) – 19. Suzuki (Guhle, Josh Anderson), 52. Newhook (L. Hutson, Guhle).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 9 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 7 zákroků, 2 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 57:30
Jakub Dobeš (MTL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:18
Jakub Dobeš (MTL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 1 střely na brána, TM 0, čas na ledě 21:25
Tři hvězdy utkání
1. Jakub Dobeš (MTL) - 28 zákroků
2. Alex Newhook (MTL) - 1+0
3. Dominic James (TBL) - 1+0
Colorado Avalanche - Minnesota Wild
9:6 (3:2, 2:3, 4:1)
Stav série: 1:0
Branky a nahrávky
12. Malinski (Nečas, D. Toews), 13. Drury (L. O'Connor), 14. Lehkonen (MacKinnon, Nečas), 25. Blankenburg (Ničuškin, C. Makar), 39. D. Toews (Ničuškin, Malinski), 44. C. Makar (MacKinnon, Landeskog), 46. Kadri (Colton, D. Toews), 58. C. Makar (D. Toews, Nečas), 58. MacKinnon (Lehkonen) – 16. M. Johansson, 17. Hartman (Q. Hughes, Kaprizov), 27. Tarasenko (Trenin, McCarron), 33. Q. Hughes (Jurov), 37. M. Foligno, 57. Zuccarello (Boldy, Q. Hughes).
Statistika
Střely na bránu: 43 – 36 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 30 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:00
Jesper Wallstedt (MIN) – 34 zákroků, 8 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 59:28
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+3, +3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:38
Tři hvězdy utkání
1. Cale Makar (COL) - 2+1
2. Devon Toews (COL) - 1+3
3. Martin Nečas (COL) - 0+3