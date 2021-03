Skvělá zpráva pro kanadské týmy. Karanténa příchozích hráčů se zkrátí na sedm dní

Toronto, Edmonton, Winnipeg, Montreal, Vancouver, Calgary a Ottawa. Všechny organizace mohou být z novinek z řad kanadské vlády nadšené. Ta se totiž rozhodla zkrátit nucenou karanténu po přechodu hranic ze Spojených států na sedm dní.

Původně se jednalo o dní čtrnáct. Zúžení o celou polovinu na jeden týden má jednu podmínku. Tito lidé musí být pravidelně a častěji testováni. S informací přišel novinář z CBC David Cochrane.

Zanedlouho by tyto nové regule měly vzejít v platnost i v NHL.

Pokud nepřijdou závažné komplikace, sedmidenní karanténa výrazně pomůže potenciálním výměnám. Uzávěrka přestupů se plánuje na 12. dubna, všechny kanadské kluby aspirující na play-off chtěly učinit výměny mnohem dříve.

Právě kvůli dlouhé karanténě, kterou si například musel projít Pierre-Luc Dubois po přesunu do Winnipegu z Columbusu. Čím později by byla transakce učiněna, tím méně by toho hráč v novém klubu stihl odehrát. Na druhou stranu nový celek by s hráčem nezaplnil tolik místa pod platovým stropem.

Finance ale byly organizace připraveny odsunout na druhou kolej, nyní se může situace lehce změnit. Ze 14 dní absence by mohlo být najednou pouze sedm.

Důležitá je tato novinka především pro Winnipeg a Toronto, které se netají úmyslem posílit. Jets shání obránce, Toronto naopak útočníka. Skloňují se jména jako Mattias Ekholm, David Savard, Taylor Hall, Mikael Granlund či Bobby Ryan.

