Skryté výměny: Mistr buly, nečekaný bek a veterán na poslední misi

Když se na přestupovém trhu hýbou superhvězdy, fanoušci šílí a média explodují nad titulky o blockbusterových výměnách. Ale co ty méně nápadné tahy? Právě takové trejdy si v tichosti udělali Florida Panthers, Edmonton Oilers a New Jersey Devils – a pokud se vyplatí, budeme na ně ještě dlouho vzpomínat.

Florida potřebovala zaplnit mezeru v útoku po zraněném Matthewovi Tkachukovi (byť se čeká na příchod ještě jedné velké ryby) a vylovila nenápadného, ale extrémně užitečného Nica Sturma ze San Jose

Co že je na něm tak zvláštního? Je to mistr vhazování! Se 62,7 % úspěšností na buly vede celou NHL a pokud Panthers narazí v play-off na těsné zápasy, kde rozhodují detaily, Sturm může být tím nečekaným hrdinou. A navíc? Už ví, jak chutná vítězství – v roce 2022 zvedal nad hlavu Stanley Cup s Coloradem. Panthers si pak ještě s Winnipegem stihli prohodit gólmany - na jih míří Kaapo Kahkonen, na sever Chris Driedger.

Edmonton se mezitím topil v krizi. Po návratu z přestávky na 4 Nations Face-Off dokázal vyhrát jen jeden ze šesti zápasů a bylo jasné, že pokud se něco rychle nezmění, jejich sezóna se může proměnit v katastrofu.

A tak přišel Jake Walman. Obránce, který si musel vybojovat své místo v NHL, ale dnes už je z něj hráč, který dokáže pomoct na obou koncích kluziště. Oilers se nebáli dát za něj prvokolovou volbu v draftu – a pokud se Walman chytne, může to být přesně ta posila, která dostane Edmonton zpět na vítěznou vlnu.

A New Jersey? Ti museli reagovat na katastrofu v obraně. Zranění Dougieho Hamiltona jim doslova rozstřelilo defenzivu a tým zoufale potřeboval zkušeného hráče, který to celé pomůže slepit. V Anaheimu si mezitím Brian Dumoulin možná trochu užíval slunečného počasí, ale na ledě ukazoval, že pořád má co nabídnout.

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem teď přichází jako veterán s jediným cílem – zachránit sezónu Devils. A pokud mu to vyjde, fanoušci v New Jersey ho budou uctívat jako spasitele.

