Skolí Pastrňák znovu Flyers? Páteční noc nabídne pět zápasů

David Pastrňák a jeho Boston se v noci z pátku na sobotu opět představí v souboji s Philadelphií. Proti ní se český reprezentant v minulém duelu prezentoval fantastickým výkonem, když nasázel hattrick a dozajista by rád svůj výkon zopakoval. Zajímavým zápasem může být i druhé střetnutí Floridy s Nashvillem, když v tom prvním napadalo hned 11 gólů!

01:00 Philadelphia Flyers - Boston Bruins

Byť David Pastrňák odehrál v této sezoně teprve tři zápasy, hraje, jako by vůbec nezmeškal přípravu a začátek ročníku. Jeho vrcholné představení přišlo v posledním utkání, ve kterém Boston porazil Philadelphii 4:3 po prodloužení.

Český útočník se v základní hrací době blýskl hattrickem, vynutil si prodloužení a u vítězné trefy Bergerona si připsal asistenci. Suma sumárum, skolil Flyers a i v dalším duelu bude hlavní hrozbou pro Voráčkův tým.

Oba celky se přetahují o první místo Východní divize a vítěz pátečního klání se na čele tabulky osamostatní.

01:00 Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings

Tampa Bay, která drží sérii tří výher v řadě a vévodí tabulce Centrální divize, narazí v noci na sobotu na jeden z nejhorších týmů ligy z Detroitu. Forma obou soupeřů přitom nemůže být odlišnější.

Blesky odehrály teprve osm zápasů, přesto mají na kontě 13 bodů a jako obhájci Stanley Cupu mají fantastický vstup do sezony. Na straně druhé Detroit prohrál sedm zápasů v řadě a s šesti body se krčí na chvostu Centrální divize. V lize je horší už jen Ottawa z Kanadské divize.

První vzájemný souboj obou týmů proběhl v noci na čtvrtek a Tampa v tomto klání zvítězila jednoznačně 5:1.

01:00 Florida Panthers - Nashville Predators

Florida má Nashvillu co oplácet. V noci na pátek spolu oba týmy odehrály první duel a Panteři měli vítězství na dosah. Ještě dvě a půl minuty před koncem vedli domácí 5:3, pak ale Nashville odvolal brankáře, snížil a kvůli neúspěšné výzvě lavičky Floridy jim byla nabídnuta na závěrečné dvě minuty přesilovka.

Toho Predators využili, vyrovnali a v prodloužení dokonali senzační obrat. Díky této výhře si zapsali v tabulce Centrální divize pátou výhru z deseti zápasů a dotáhli se na rozdíl jediného bodu na šestý Dallas.

Florida si naopak trochu pokazila bilanci, stále však může být více než spokojená se svým vstupem do sezony. V sedmi zápasech totiž vybojovala 12 bodů a je třetí na duem z Tampy a Columbusu.

04:00 Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings

Vegas Golden Knights, kteří naposledy hráli 26. ledna, se po týdnu vrací do akce a narazí na Los Angeles, kteří by rádi po dvou porážkách opět zaznamenali vítězství, ale proti favoritům ze Západní divize to budou mít neskutečně složité.

Domácí totiž v sedmi zápasech dokázali vybojovat 11 bodů, přičemž v základní hrací době prohráli jen jedno utkání. Oproti Kings je to obrovský rozdíl. Hosté totiž pokračují ve spíše špatných výkonech, když v 9 duelech prohráli už šestkrát a horší v Západní divizi je jen San Jose.

V minulé sezoně přitom Los Angeles dokázalo vyhrát tři ze čtyř vzájemných zápasů a dařilo se jim v utkáních proti favoritovi. Celá sezona přitom byla v podání Kings celkově spíše bídná, naopak Vegas ovládli Pacifickou divizi.

04:00 Anaheim Ducks - San Jose Sharks

Posledním utkáním, které páteční noc nabídne, bude klání mezi Anaheimem a San Jose. San Jose, které nehrálo od 29. ledna, se pokusí o vítězný návrat, jelikož ve svých posledních duelech s Coloradem prohrálo dvakrát s hrozivým skóre 3:10.

Anaheim na tom ve výsledku není o moc lépe. Sice porazil v posledním duelu Los Angeles, ale předtím si připsal tři porážky v řadě s Arizonou a St. Louis s rovněž hrozivým skóre 4:13.

Není tak divu, že oba týmy patří do druhé poloviny tabulky Západní divize, přičemž San Jose je dokonce poslední. Na druhou stranu, Sharks stihli odehrát zatím jen 8 zápasů.

