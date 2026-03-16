Skokani roku! Bída minulou sezónu, bída do prosince. A pak obrat

29. března 18:00Jiří Lacina
Několik týmů na východě se letos zlepšilo. Boston se odlepil ode dna a zapojil do bojů o play off. Pittsburgh hraje pod novým trenérem solidní, efektivní hokej. Na západě šly nahoru Nashville či Anaheim. Zlepšené výsledky všech ale blednou při pohled na jeden tým.
Buffalo Sabres!
Už teď mají Šavle o 97 bodů, než získali loni v celé sezóně! A to jim zbývá sehrát ještě osm utkání. Loni 36 vítězství, 39 porážek a 7 proher po prodloužení, což znamenalo 79 bodů, sedmé místo v Atlantické divizi a druhé od konce v konferenci. Letos po 74 zápasech 45-21-8, s 96 body a drží druhé místo na východě, celkově čtvrté v NHL.
Pod finským vedením
Základní změna se odehrála na postu generálního manažera. V prosinci nahradil Kevyna Adamse Jarmo Kekäläinen, který zdůraznil potřebu pracovitosti a soutěživosti a tímto směrem nastavil novou identitu týmu. Devětapadesátiletý Fin získal z Pittbusrghu výměnou Conora Timminse a posílil i managament příchodem Marca Bergevina a Joshe Flynna.
Výborní jsou oba brankáři. Ukko-Pekka Luukkonen i Alex Lyon patří procentem úspěšnosti zákroků do nejlepší patnáctky gólmanů v NHL. Dobrý je i Colton Elles. Brankářský triumvirát zajistil Buffalu v polovině sezóny třetí nejlepší úspěšnost zákroků v lize ze hry pět na pět.
Mezi útočníky dominuje Tage Thompson s 37 góly a 39 asistencemi v 74 zápasech, následovaný Alexem Tuchem (29+30). Spokojenost panuje také s Jasonem Zuckerem a Joshem Doanem. Prosadil se povolanec z farmy, 27 bodů (11+16) Noaha Östlunda bychom touto dobou v zápise Jiřího Kulicha asi brali… Josh Norris nasbíral od návratu do sestavy 25 bodů ve 35 zápasech.
„Tohle je nejpříjemnější období v celé mé kariéře,“ řekl nedávno Tage Thompson. „Máme tu něco opravdu výjimečného, co se netvoří silou.“
Obraně šéfují Rasmus Dahlin, Owen Power, ale taky Mattias Samuelsson, který byl v hodnotícím článku „half-season recap“ v polovině sezóny označen vlastními spoluhráči za nejlepšího obránce týmu. Aktuálně je (12+27) za Dahlinem druhým nejproduktivnějším bekem Sabres, k tomu odehraje mraky oslabení a zablokuje spoustu střel.
Celkově se tým v obraně hodně zlepšil. Letos inkasuje v průměru 2,95 gólu na zápas oproti loňským 3,32. Tato změna je patrná zejména od prosince, kdy Sabres inkasují nejmíň gólů v celé NHL.
Šestašedesátiletý matador
Hejteři, co posílali Lindyho Ruffa do důchodu coby vyžilého a málo progresivního, budou muset zkousnout jeho kandidaturu na Jack Adams Trophy pro nejlepšího trenéra sezóny, v jejíž souvislosti je zmiňován. Jeho mužstvo se zlepšilo ve hře pod tlakem, hraje si svým tempem, méně riskuje a je efektivní při hře v oslabení (o víkendu osmé v lize).
„Přebruslit, přehrát. Dvě věci, o kterých mluvíme před každým zápasem,“ zdůrazňuje matador Ruff, který zároveň převzal plnou odpovědnost za nepovedený začátek sezóny. „Asi nejhorší období mé 24 kariéry,“ kál se.
Po hororovém začátku skvělý finiš
Buffalo vstoupilo do sezóny otřesně. Dvanácti porážkami ze sedmnácti úvodních utkání. Pak přišel zlom. 15. listopadu otočili Sabres utkání s Detroitem z 1:4 na 5:4. Hráčům narostla křídla. Karta se začala obracet.
Od půlky prosince forma mužstva gradovala. Vyhrálo deset zápasů v řadě a vytvořilo si nový klubový rekord. Zvládlo přitom těžké soupeře, jako Edmonton, Boston nebo Dallas.
„Od poloviny prosince má Buffalo skvělou bilanci. Lindy Ruff si za to zaslouží obrovské uznání. Potenciál Sabres se dal konečně dohromady a je z nich elitní hokejový tým. Všechno je to tím, že přístup a důraz na detaily se srovnaly s jejich talentem,“ říká analytik Craig Button.
Buffalo vyhlíží play off patnáct let a letos tuhle vyprahlou poušť čekání konečně pokropí. Ne, na Stanley Cup to skoro určitě nebude, ale pokud si mančaft udrží sebevědomí, může z toho reálně být víc než jen první kolo.