Skauti NHL vidí na špici Jiříčka a Šapovaliva. V žebříčku mají 26 Čechů

Přáli by si mít znalosti o hráčích doplněné zkušeností z juniorského šampionátu, ta však trvala i pro lovce talentů velmi krátce. Oddělení centrálního skautingu NHL i tak vydalo další žebříček směrem k letošnímu draftu.

S pokročilým průběhem sezony už jde tradičně o čtveřici oddělených žebříčků, a to podle místa působení hráčů (Severní Amerika / Evropa) a podle postu (hráči v poli / brankáři).

Na nejsledovanější pozici číslo jedna ze severoamerických hráčů zůstává kanadský centr Shane Wright. Za dva zápasy na MSJ nebyl moc vidět, zaznamenal pouze asistenci, ale to nemohlo stačit k zásadnějšímu oslabení jeho pozice.

„Nepanovala naprostá shoda, ale Wrightovi v tuto chvíli patří první místo. Má spoustu talentu a už prokázal, že dokáže unést tlak a být rozdílovým hráčem, když je to potřeba. Navzdory různým narušením (průběhu soutěží apod.) si poslední rok a půl vedl pozoruhodně dobře,“ uvedl ředitel Centrálního skautingu NHL Dan Marr.

Už na třináctém místě stejného žebříčku se však objevila česká vlaječka. Možná trochu překvapivě, nicméně už to naznačovaly zprávy z předchozích týdnů. Skautům se začíná hodně líbit Matyáš Šapovaliv! Vytáhlý centr, jenž prošel Berounem a Kladnem, prožívá v kanadské OHL parádní nováčkovskou sezonu, ve 29 utkáních za Saginaw nasbíral 25 bodů (10+15).

Dalším našincům ze zámoří už se zdaleka tolik nevěří. 56. v pořadí je Jakub Hujer, až 81. pak obránce David Špaček, jenž přitom do quebecké ligy nastoupil dechberoucím způsobem. Třináctou příčku mezi gólmany zaujímá Tomáš Suchánek.

Zajímavější z českého pohledu je samozřejmě evropská část žebříčku. David Jiříček na ní zatím neztratil nic ze svých očekávání, patří mu totiž čtvrtá příčka za trojicí křídelníků. Tím prvním je Fin Joakim Kemell, největší kometa posledního půlroku, druhým Slovák Juraj Slafkovský, jenž by měl jet i na olympiádu, a třetím pak Rus Danila Jurov.

Plzeňský bek za sebou nechává slovenského „konkurenta“ Šimona Nemce a stále aspiruje na pozici prvního obránce letošního draftu. Je však otázkou, zda v úvahách skautů lehce neklesne v době svého zranění – do plné zatěže, případně do hry, se po operaci kolene nevrátí dřív než za pár měsíců.

Naopak zvednout svoje akcie ještě zkusí karlovarský centr Jiří Kulich, tomu v momentálním odhadu patří 22. místo. Ve čtvrté desítce následuje boleslavský David Moravec, až v páté pak Tomáš Hamara a uzavírá ji další zadák Matěj Pinkas.

Už i extraligovými starty na sebe upozorňuje Marcel Marcel. Karlovy Vary mají v žebříčku ještě útočníky Rymona, Šmajdu a Sapouška, Boleslav zase Karla Křepelku s Vojtěchem Polákem, prvoligovými starty v Litoměřicích si může pomoci Petr Hauser. Kromě Hamary by se z krajánků mohl dočkat ještě Aleš Čech.

Z brankářského pohledu má před sebou český hokej nejspíš zase „sušší“ draft, ale vzhledem ke stabilnímu zvuku místní gólmanské školy může někdo úplně v klidu sáhnout třeba po Janu Špunarovi. Olomoucký talent figuruje mezi evropskými brankáři na třetí příčce, sedmý je pak brněnský Michael Schnattinger.

Letošní draft by měl proběhnout 7. a 8. července v montrealské hale Bell Centre, i když je samozřejmě otázkou, zda okolnosti znovu nepovedou nejslavnější ligu světa k uspořádání přes videokonferenci – jako v předchozích dvou letech.

Loni si kluby NHL vyhlédly osm českých hokejistů, nejvýše draftovaným byl až na 69. příčce Stanislav Svozil.

Průběžný žebříček Centrálního skautingu NHL

Hráči v poli – Severní Amerika

1. Shane Wright (C, Kingston, OHL)

2. Logan Cooley (C, USA NTDP)

3. Matt Savoie (C, Winnipeg, WHL)

4. Conor Geekie (C, Winnipeg, WHL)

5. Pavel Minťukov (O, Saginaw, OHL)

6. Cutter Gauthier (LK, USA NTDP)

7. Jack Hughes (C, Northeastern University, NCAA)

8. Jimmy Snuggerud (PK, USA NTDP)

9. Denton Mateychuk (O, Moose Jaw, WHL)

10. Tristan Luneau (O, Gatineau, QMJHL)

…

13. Matyáš Šapovaliv (C, Saginaw, OHL)

56. Jakub Hujer (C, Rouyn-Noranda, QMJHL)

81. David Špaček (O, Sherbrooke, QMJHL)

177. Marek Alscher (O, Portland, WHL)

Šimon Slavíček (Ú, Flint, OHL)*

*dosud bez pořadí, neboť v Americe hraje krátce

Brankáři – Severní Amerika

1. Tyler Brennan (Prince George, WHL)

2. Ivan Žihalov (Sherbrooke, QMJHL)

3. Dylan Silverstein (USA NTDP)

4. Cameron Whitehead (Lincoln, USHL)

5. Tyler Muszelik (USA NTDP)

…

13. Tomáš Suchánek (Tri-City, WHL)

Hráči v poli – Evropa

1. Joakim Kemell (PK, Jyväskylä, Finsko)

2. Juraj Slafkovský (LK, TPS Turku, Finsko)

3. Danila Jurov (PK, Magnitogorsk, Rusko)

4. David Jiříček (O, Plzeň)

5. Brad Lambert (C, Jyväskylä, Finsko)

6. Šimon Nemec (O, Nitra, Slovensko)

7. Marco Kasper (C, Rögle, Švédsko)

8. Ivan Mirošničenko (LK, Omsk, Rusko)

9. Jonathan Lekkerimäki (PK, Djurgarden, Švédsko)

10. Alexander Perevalov (LK, Jaroslavl, Rusko)

…

22. Jiří Kulich (C, Karlovy Vary)

35. David Moravec (O, Mladá Boleslav)

42. Tomáš Hamara (O, Tappara Tampere, Finsko)

50. Matěj Pinkas (O, Hradec Králové / Kolín)

55. Marcel Marcel (LK, Plzeň)

67. Dominik Rymon (PK, Karlovy Vary)

79. Aleš Čech (O, Oulu, Finsko)

84. Samuel Šmajda (PK, Karlovy Vary)

85. Petr Hauser (PK, Sparta Praha / Litoměřice)

86. Karel Křepelka (O, Mladá Boleslav)

92. Vojtěch Polák (PK, Mladá Boleslav)

97. Ondřej Becher (C, Havířov)

98. Tomáš Hebek (O, Pardubice)

103. Matyáš Melovský (LK, Vítkovice)

106. Dominik Pavlata (LK, Pardubice)

109. Robin Sapoušek (C, Karlovy Vary)

112. Petr Gajda (PK, Liberec)

Brankáři – Evropa

1. Topias Leinonen (Jyväskylä, Finsko)

2. Ian Blomquist (Västeräs, Švédsko)

3. Jan Špunar (Olomouc)

4. Maxim Arefjev (Južno-Sachalinsk, Rusko)

5. Karlis Mezsargs (Riga, Lotyšsko)

…

7. Michael Schnattinger (Kometa Brno)

