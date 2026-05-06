Škatulata v brankovišti může odnést Vaněček. Utah jedná s Detroitem

11. června 14:30David Zlomek
Dny nadějného gólmana Sebastiana Cossy v organizaci Detroitu Red Wings jsou podle všeho definitivně sečteny. Moment, kdy farmářský tým Grand Rapids Griffins vsadil v play-off AHL na českého objevitele Michala Postavu a třiadvacetiletou patnáctku draftu nechal sedět na střídačce, jasně ukázal, že Rudá křídla jsou připravena jít dál. Spekulace o výměně se okamžitě rozjely naplno.
Dlouho se skloňoval zájem Edmontonu, odkud Cossa pochází, ale do hry teď razantně vstoupil jiný klub ze Západní konference. Respektovaný insider a bývalý brankář Kevin Weekes na svých sociálních sítích odpálil informaci, že o urostlého gólmana mají eminentní zájem Utah Mammoth.
Tento tah dává smysl při pohledu na brankoviště Utahu, kde se schyluje k velkým změnám. Český gólman Vítek Vaněček má totiž v dresu Mammoth dny definitivně sečtené.
Po velmi nepovedené základní části, v níž si připsal bilanci pěti výher, třinácti porážek a úspěšnost zákroků stlačil na chabých 88,4 %, se stává nechráněným volným hráčem. Jeho konec v týmu je prakticky jistý a organizace za něj potřebuje náhradu.
Mladý prospekt Michael Pradel stráví další tři až čtyři roky vývojem na farmě, a tak uvolněné místo po Vaněčkovi představuje pro Cossu ideální příležitost, jak restartovat kariéru v NHL.
V Detroitu už pro něj místo není. Red Wings sice v roce 2021 draftovali Cossu jako nejlepšího severoamerického brankáře a obětovali kvůli němu vysoké volby, jenže třiadvacetiletý obr zatím odchytal v hlavním týmu jedinou třetinu. Navíc mu končí výjimka na waivers a stává se chráněným volným hráčem. Vedení Detroitu už nechce dál čekat, obzvlášť když má v záloze obří přetlak v čele s Postavou.