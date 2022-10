Škarek se hlásí o místo! Zatím nepustil ani gól

Pozice gólmana je extrémně náročná, proto je velice důležité zaujmout při jakékoliv příležitosti. To se zatím daří českému brankaři Jakubu Škarkovi, jenž v přípravě naskakuje v dresu New Yorku Islanders.

Zatím to v podstatě nemohlo být lepší. Dva starty, dvě čistá konta. Zatím se jedná o přípravu, tudíž nejde o celé zápasy, spíše o útržky a třetiny, nicméně i tak je to pozitivní znak, který trenérům rozhodně zamotá hlavu.

Vynulovat dokázal hned dva newyorské týmy. V noci na pondělí nastoupil do třetí třetiny a v brance perfektním výkonem a osmi zákroky udržel těsnou výhrou nad Philadelphií, před pár dny pak hájil branku proti Rangers, jimž nedovolil skórovat taktéž.

Dvaadvacetiletý borec pochytal patnáct střeleckých pokusů Rangers, avšak jeho tým už manko dohnat nedokázal. I tak se ale pro jihlavského rodáka jednalo o pozitivní zkušenost, odchytal téměř celou druhou půlku utkání.

„Proti Flyers předvedl hned několik výborných zákroků,“ řekl na Škarkovu adresu nový trenér Islanders Lane Lambert.

Škarek přitom nechytal proti žádným nazdárkům. V dresu Flyers nastoupil například chválený obránce Tony DeAngelo či dvojice útočníků Owen Tippett a Scott Laughton. Rangers nasadili ještě těžší kalibry. Filip Chytil, Kaapo Kakko, Vitalij Kravcov, Jacob Trouba či Mika Zibanejad, to už je nějaká palebná síla.

A takhle se Škarek například předvedl proti Chrisu Kreiderovi, střelci dvaapadesáti gólů v minulé sezoně.

Heck of a stop by Skarek on Kreider pic.twitter.com/5EwBEfoNfh — Rob Taub (@RTaub_) September 27, 2022

Otázkou je, co bude dál. Přesun na farmu vypadá nevyhnutelně, branku by totiž měla obsadit ruská dvojice Ilja Sorokin a Semjon Varlamov. Druhý jmenovaný je nicméně v posledním roku své smlouvy, příležitost pro Škarka by se tak mohla otevřít už za rok. Důležité bude, aby prokazoval stabilní a kvalitní výkonost v AHL. A pokud by přišla šance v NHL, musí ji chytit za pačesy.

