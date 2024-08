Situace se Zadinou se vyjasňuje. Zájem mají mít tři týmy

Zvěsti o příchodu Filipa Zadiny do Buffala Sabres v rámci kontraktu na zkoušku, které se objevily včera, byly vyvráceny. Sám jeho agent mluví o tom, že útočník má více možností, kde podobný typ smlouvy podepsat.

Nedávné zprávy o tom, že pravé křídlo Filip Zadina podepíše profesionální smlouvu s Buffalem, jsou nepřesné. Dřívější informace, které kolovaly v úterý dopoledne a které zveřejnil Pavel Bárta z Deníku Sport, se ukázaly jako mylné. Podle Zadinova agenta Darrena Ferrise hráč ve skutečnosti jedná o smlouvě s jiným týmem.

Ferris potvrdil, že Zadina jedná až se třemi kluby NHL. Kevin Weekes z ESPN rovněž uvedl, že český útočník zkoumá více možností, a odmítl tvrzení o blížícím se kontraktu s Buffalem.

Zadina, který v listopadu oslaví 25. narozeniny, byl původně draftován Detroitem Red Wings jako šestý hráč v celkovém pořadí draftu 2018. Navzdory velkým očekáváním byly jeho výkony v Detroitu neuspokojivé. Během pěti sezon v dresu Red Wings zaznamenal Zadina 68 bodů ve 190 zápasech.

Po vzájemném ukončení smlouvy s Detroitem loni v létě podepsal Zadina roční smlouvu na 1,1 milionu dolarů se San Jose Sharks. Přestože dosáhl na 13 gólů, jeho celkové výkony se výrazně nezlepšily, když si připsal 23 bodů a nejhorší hodnocení v kariéře -44. Žraloci se rozhodli nepředložit mu kvalifikační nabídku a Zadina se stal nechráněným volným hráčem.

Bylo trochu překvapivé, že ještě nebyl podepsán, a tak se zprávy o kontraktu na zkoušku zdály být rozumné. Možná jsou jeho jednání s Buffalem záložním plánem.

Co se týče toho, které týmy se o Zadinu zajímají, to není jasné. Na sociálních sítích koluje spousta spekulací, fanoušci několika týmů poznamenávají, že by se o něj jejich kluby měly ucházet. „Spekulovalo se ještě o Torontu Maple Leafs, Coloradu Avalanche a Montrealu Canadiens,“ dodal Bárta na svém profilu na síti X.

