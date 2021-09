Situace kolem výměny? Zažil jsem perné chvilky, přiznal Dubois

Na úvod minulé sezony to bylo pořádné drama. Nespokojený Pierre-Luc Dubois se chtěl mermomocí dostat z potápějící bárky jménem Columbus. Došlo to tak daleko, že podal žádost o přestup. Nakonec se opravdu stěhoval a od zimy je hráčem Winnipegu. Nic lehkého to však nebylo. Dle jeho slov šlo o jedny z nejhorších momentů jeho života.

O své výměně vlastně nikdy pořádně nepromluvil. Jednoduše s agentem podali žádost o výměnu, které bylo nakonec vyhověno. Před pár dny ale stanici Sportsnet poskytl alespoň malý náhled na to, jak celá situace vypadala.

„Nejtěžší na tom bylo to, jak mi byly vkládány do úst věci, které jsem nikdy neřekl,“ cituje Duboise Sportsnet. „Říkali to lidé, kteří mně vůbec neznali a kteří nevěděli, kdo jsem. Každý najednou věděl, proč odcházím. Bylo těžké se s tím vyrovnat. Nejen pro mě, ale hlavně pro rodiče. Mámu to dost vzalo. Byly to neskutečně těžké chvíle. Jsem rád, že je to za mnou.“

Spoustu lidí tehdy zajímalo, proč chce vlastně Dubois odejít. Je to nespokojenost se směrem, kam organizace míří? Nebo za to může hádka s výbušným trenérem Johnem Tortorellou?

Motivy odchodu nikdo neznal. Tedy až na vedení Blue Jackets, kterému to Dubois se svým agentem vylíčili. Žádným reportérům však karty neodkryli.

„Nejelegantnější způsob, jak to zvládnout, je nemluvit o tom,“ praví Dubois.

Pravdou však je, že se na něm tato sága podepsala. Negativně.

Kromě psychického vytížení navíc zlobilo i tělo, Dubois v sezoně musel překonat dvě zranění. Co se týče branek a asistencí, balíček nešťastných událostí vyústil v nejhorší sezonu v kariéře třiadvacetiletého hokejisty.

„Možná jednoho dne napíšu knihu,“ usmál se Dubois. „Columbus toho pro mě udělal strašně moc. Draftoval mě ze třetího místa, což nikdo nečekal. Dal mi šanci. Nevidím tedy důvod, proč bych chodil mezi novináře a říkal věci, kterých bych mohl později litovat.“

Teď ho však čeká další sezona v dresu Jets. Musí být lepší, a to násobně. Dle slov jeho tatínka v létě ještě nikdy tak nedřel. Samotný Pierre-Luc je připraven přetočit list a vrátit se do kolotoče NHL s čistou hlavou.

