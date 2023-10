Situace bez řešení? Pinto nemá smlouvu, Ottawa peníze

Zatímco Anaheim své chráněné volné hráče už dokázal podepsat a vyřešil i poslední ožehavé problémy před startem nové sezony, Ottawa Senators musí ještě obtíže řešit. Stále totiž nemá podepsaného Shanea Pinta, který se ve své první kompletní sezoně v NHL blýskl 20 góly a 35 kanadskými body. Pozice Senators přitom na papíře vypadá kriticky, jelikož má před startem sezony velmi osekaný hlavní kádr a nemá manévrovací prostor pro jednání.

„Fanoušci chtějí Shanea u týmu, my chceme Shanea u týmu, spoluhráči ho chtějí taky. Tvrdě na tom makáme,“ říkal generální manažer Pierre Dorion ohledně nové smlouvy pro dvaadvacetiletého útočníka, který byl s dvaceti góly šestým nejlepším střelcem týmu v sezoně 2022/23.

„Pracujeme na tom. Opravdu tvrdě. Chceme ho na startu kempu v týmu,“ připomněl usilovnou snahu Dorion v polovině září.

„Snad se to povede. Chceme Shanea na kempu, co nejdříve to bude možné. Ale je to proces. Musíme se tím propracovat a snad se to rozhodne dřív, než později,“ poznamenal pro změnu o pět dní později.

A hned o den později Dorion své přání zopakoval: „Doufáme, že se do kempu zapojí co nejdříve.“

Jenže tréninkový kemp se blíží ke svému konci a situace kolem mladého útočníka se nikterak nezměnila. Naopak, jak uvedl web The Athletic, spíš se zhoršila. Ze strany Pinta je totiž cítit, jak roste jeho frustrace a vztek z průběhu jednání.

Nelze se přitom vůbec divit. Podle dostupných informací totiž Pinto obdržel nabídku jednoleté smlouvy v hodnotě jednoho milionu dolarů. Agent mladého Američana, Lewis Gross, odmítl tuto nabídku veřejně komentovat, jelikož jednání nadále probíhají. I on ale musel být překvapený, co na jeho stole přistálo.

Osekaný kádr a málo peněz

Situace Ottawy je nicméně na papíře opravdu kritická. Na soupisce hlavního týmu má momentálně jen dva brankáře, šest obránců a jedenáct útočníků (Josh Norris je na listině zraněných, na svém návratu ale usilovně pracuje).

I s podepsaným Pintem by tak museli kádr ještě doplnit hráči z farmy. Jenže na to zkrátka Dorion nemá peníze. I přes takto osekaný kádr má pod platovým stropem prostor pouze 1,7 milionu dolarů. Čímž se dostáváme k tomu, proč Shane Pinto obdržel nabídku jednoleté smlouvy v hodnotě jen jednoho milionu dolarů.

Ač by si Pinto a jeho agent představovali ideálně nějaký přemosťovací kontrakt v hodnotě alespoň dvou milionů dolarů, Ottawa na to zkrátka nemá peníze a potřebuje prostředky na ještě alespoň jednoho hráče. Byť nemá žádného hokejistu s nějakým obřím kontraktem přes 10 milionů, peníze chybí.

V létě se generální manažer snažil Ottawu posílit a přivedl například brankáře Joonase Korpisala a útočníka Vladimira Tarasenka. Oba ukrojili z platového rozpočtu dohromady 9 milionů, což sice není tolik vzhledem k jejich kvalitám, ale jelikož má kvůli tomu Dorion v týmu hned deset hráčů s minimálně čtyřmilionovými kontrakty (z toho čtyři se zhruba osmi miliony), najednou nemá peníze nejen na Pinta, ale ani na vhodné doplnění kádru.

Zbavil se sice DeBrincata, který podepsal s Detroitem smlouvu v hodnotě téměř osmi milionů ročně, ale zase za něj získal Dominika Kubalíka se dvouapůlmilionovou smlouvou. Informace z Ottawy přitom hovoří o tom, že český útočník v dlouhodobých plánech týmu nefiguruje. V létě Dorion podepsal smlouvy také se Zackem MacEwenem, Erikem Brannstromem či Travisem Hamonicem.

Když se k tomu připočítá fakt, že v minulých letech vykoupil ze smlouvy hned tři hráče, což ho jen letos stojí 3,5 milionu dolarů v rámci platového rozpočtu, a ponechal si 1,5 milionu dolarů z platu Matta Murrayho, jenž před minulou sezonou putoval do Toronta, problém je na světě.

Ve světle těchto událostí je pak Dorionova skvělá práce s mladými hráči Timem Stützlem, Bradym Tkachukem, Thomasem Chabotem či Jakem Sandersonem, které si pojistil na spoustu let s kontrakty okolo osmi milionů ročně (Sandersonovi se začne počítat až od sezony 2024/25), trochu znevážena. Vyvstává totiž otázka, jestli se přeci jen nedalo někde ušetřit, jestli se měl tak často uchylovat k vykupování ze smluv…

Mít u hlavního týmu oficiálně jen 19 hráčů (z čehož je jeden na marodce) z 23 možných a mít takřka vyčerpaný rozpočet, to nesvědčí o dobrém plánování.

NHL je tvrdý byznys a často je o kompromisech. Každý kompromis však má své hranice a je zřejmé, že Pinto se nespokojí se smlouvou za milion dolarů. A i kdyby se spokojil, Ottawa tím vyřeší jen jeden z problémů, které pro ni v tuto chvíli nedostatek peněz představuje.

Poté, co řada příznivců NHL sledovala tvrdé vyjednávání Anaheimu s Trevorem Zegrasem a Jamiem Drysdalem, nyní se bude netrpělivě čekat, jak Pierre Dorion vyřeší situaci kolem Shanea Pinta a celkově okolo kádru Ottawy.

