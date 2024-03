Wayne Simmonds dlouho nehrál, ale svůj konec nikdy neoznámil. Až nyní dal světu definitivně vědět, že do NHL už nikdy nezasáhne. Největší stopu zanechal ve Philadelphii, kde také v dubnu podepíše smlouvu na den proto, aby kariéru ukončil právě v jejím dresu.

Pětatřicetiletý hokejista podepíše 13. dubna slavnostní jednodenní smlouvu s Philadelphií a tým mu vzdá hold ještě ten den před domácím zápasem s New Jersey Devils.

Simmonds odehrál 584 ze svých 1037 zápasů v NHL právě za Flyers (2011-19). Jeho 203 gólů v osmi sezónách je 14. nejlepší počin v historii týmu.

"Philadelphia má v mém srdci výjimečné místo," řekl Simmonds. "Bylo to pro mě neuvěřitelné. Philadelphia je město modrých límečků a myslím, že to je něco, co jsem do své hry přinesl. Myslím, že to je tak trochu to, čím jsem se zalíbil fanouškům. Miloval jsem každou vteřinu tady. Bylo to úžasné.“

Simmondse si vybrali LA Kings ve druhém kole (č. 61) draftu v roce 2007 a za Kings, Flyers, Nashville Predators, New Jersey Devils, Buffalo Sabres a Toronto Maple Leafs nasbíral 526 bodů (263 gólů a 263 asistencí).

Hned v šesti sezonách nastřílel alespoň 20 gólů, v roce 2017 byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem Utkání hvězd NHL a v sezoně, kdy hrál za Philadelphii a Nashville, byl zvolen vítězem Ceny Marka Messiera za vůdčí schopnosti.

Simmonds uvedl, že ho v posledních několika ročnících dohnala četná zranění, která během kariéry utrpěl, což vedlo k jeho rozhodnutí ukončit kariéru.

"Myslím, že moje kariéra už byla u konce," řekl. "Spousta zranění, která jsem měl, mě zpomalila a myslím, že způsob, jakým jsem hrál, znamenal, že jsem musel být stále ve střehu a stále jsem musel být v pohybu. Posledních pár let jsem si uvědomoval, že už v sobě prostě nemám to, co dřív, a bylo to nesmírně frustrující.“

"Když hrál, byl obávaný a respektovaný," dodal ještě generální manažer Flyers Daniel Briere, který byl Simmondsovým spoluhráčem ve Philadelphii po dvě sezony. "Dokázal vás porazit pěstmi, tělem při velkém bodyčeku nebo tím, že dával góly a tvořil hru. Tak dlouho byl pro Flyers tak velkým a důležitým hráčem, že je podle mě přirozené a opravdu zasloužené udělat pro něj tuto akci."

