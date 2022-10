Silnější a motivovaný Connor McMichael bojuje o místo druhého centra

Mít takového borce Česká republika, jsme v sedmém nebi a chrlíme o něm články ve velkém. V kanadském kontextu jde o hráče, jichž má tahle země pokud ne stovky, tak určitě několik desítek. Connor McMichael, pětadvacítka draftu 2019, s NHL stále nesměle koketuje. Letos by mohl mezi elitu naplno proniknout.

Přijde jeho rok?

Důvodem k myšlenkám o posunu sestavou je absence Nicklase Bäckströma. Zkušený Švéd bude po operaci kyčle chybět hodně dlouho, čímž se otevírá prostor, který by mohl zaujmout právě jednadvacetiletý rodák z Ontaria, schopný hrát na křídle i uprostřed útoku.

Těsně po draftu zůstal ještě rok v OHL mezi juniory. Další sezónu už strávil z většiny na farmě, v NHL pouze debutoval. Loni se stal konečně součástí kádru Capitals, bilance 68 zápasů a 18 bodů (9+9) ovšem neohromila. Letos bojuje v kempu o místo druhého centra.

„Je to moje původní pozice, rád bych na ní působil,“ říká.

Také trenérský štáb Washingtonu, managament nevyjímaje, by nejradši viděl McMichaela uprostřed útoku. Na druhou stranu je fajn moci počítat s tím, že ho můžete použít i na křídle. Trenér Peter Laviolette míní mladíka v kempu vyzkoušet na obou místech.

Velkou konkurencí v souboji o post druhého centra mu je Dylan Strome. V pětadvaceti už docela zkušený útočník, který dal loni u Blackhawks 22 gólů a zapsal 48 bodů. Také posila z Chicaga umí hrát na všech útočných pozicích. V úvodu kempu dokonce nastupovali spolu, centra hrál McMichael.

„Je vždycky dobrou věcí utkat se o místo v sestavě se spoluhráčem, je fajn nakopnout si zadek a trochu se o to poprat. Velká zábava,“ říká McMichael.

První centr Jevgenij Kuzněcov mladšího kamaráda hecuje: „Je to skvělý hráč a skvělý kluk. I když, už to není dítě, už je to dospělý chlap. Umí bruslit, je šikovný, má střelu. Potřebuje jen trochu víc sebevědomí, ok?“

Ve středu proti Detroitu dvakrát bodoval (1+1). Vyhrává vhazování, střílí, chodí na přesilovku, což samozřejmě kvituje. „Loni jsem moc příležitostí nedostal, takže už jen jít na přesilovku pro mě hodně znamená. V neděli jsem hrál i oslabení, líbí se mi obě role, líbí se mi, jak mě trenéři zkouší.“

Přes léto u známého fitnessáka Garyho Robertse nabral asi dvě kila čistých svalů. Dával si prý pozor, aby nerval zbytečně velké váhy, ale zesílet chtěl. „Konkrétně v neděli jsem se cítil s hokejkou mnohem silnější, vyhrál jsem několik soubojů, které bych loni nevyhrál.“

Univerzálnost svého nasazování vnímá jako výhodu. Ať už bude hrát na svém oblíbeném místě nebo na křídle, základ bude naplno proniknout do sestavy a pravidelně bodovat. Washington potřebuje zapracovávat mladé hráče, kteří jednou převezmou veslo od stárnoucích veteránů.

