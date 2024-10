Šílený zápas a zloba na rozhodčí. Trenér Rangers nechápal

New York Rangers přivítali v domácím otvíráku sezony klub z Utahu a bylo se na co dívat. Jedenáct branek, dramatický vývoj zápasu, rozuzlení v prodloužen i bitky. Šťastnější odcházeli hosté, zato domácí se pořádně čertili.

Před zápasem přitom všechno vypadalo růžově. Rozhodčí Wes McCauley elegantním způsobem ocenil Sama Rosena. Dlouholetý rozhodčí NHL ocenil legendárního komentátora New York Rangers před jeho posledním domácím úvodním duelem sezony v Madison Square Garden.Po sezoně totiž s komentováním končí.

Před vhozením puku ukázal McCauley na Rosena ve vysílací kabině a pronesl: „Pro Sama.“

Postupem času se ale domácím fanouškům on i všichni rozhodčí spíše zpříčili.

Rangers byli dvakrát potrestáni za nedovolené bránění gólmana. V jednom případě rozhodčí odvolali první gól Victora Manciniho v NHL, protože Rempe byl patou v brankovišti Connora Ingrama. Rempe kontakt s brankářem nezahájil, ale Ingram si nabruslil dopředu, aby se dostal do pozice, a zdálo se, že se útočníka Rangers – jehož brusle byly v brankovišti – dotkl těsně předtím, než puk vletěl do sítě. Laviolette si sice vzal výzvu, ale rozhodnutí zůstalo v platnosti.

„Mně se prostě nezdálo, že by tam byl kontakt,“ řekl Laviolette. „Chápu, že jeho pata je na čáře a na modré barvě, beru to. To ale přeci není důvod. Ano, nemůžete zasahovat do práce brankáře, nemůžete ho vyřadit ze hry, ale to se přece nestalo.“

Ale rozhodčí rozhodli, že Rempe tak učinil.

Rangers lose the coach's challenge and get a delay of game penalty .. Matt Rempe off to the penalty box#UtahHC 2 #NYR 2 2nd pic.twitter.com/Cj7U8JtVKe — Sᴘᴏʀᴛs 24/7 (@Sports_24x7_) October 13, 2024

„Nevypadalo to, že by tam opravdu byl,“ řekl Fox. „Je těžké to vidět, zvlášť u kluka, o kterém jste si mysleli, že dal svůj první gól. Rempsovi se v mnoha věcech opravdu nedostává výhody.“

Will Cuylle poté dostal také menší trest za zákrok na brankáře. Hnal se s Michailem Sergačjovem za volným pukem a oba se srazili. Ingram mezitím vybruslil až do svého pravého kruhu a snažil se rozehrát puk. Cuylle do něj vjel.

„Nic jsem na tom neviděl,“ řekl Laviolette. „Viděl jsem Willa, jak bojuje s někým jiným o puk. Když to hodně zpomalíte, oba hráči zasáhli brankáře. Brankář je iks metrů od branky a nemyslím si, že by se některý z hráčů, kteří šli po puku, díval na brankáře. Podle mě to byl náhodný kontakt. Nerozumím tomu.“

Will Cuylle was called for goalie interference on this play.



What in the actual hell is he supposed to do? #UtahHC scorer on the ensuing PP. pic.twitter.com/2EtoWfpwZN — Jonny Lazarus (@JLazzy23) October 13, 2024

Share on Google+