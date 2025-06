Šílený start, sladký konec. Draisaitl znovu hrdinou prodloužení

Edmonton dokázal během čtvrtého finálového zápasu "vstát z mrtvých" a po nevydařené úvodní třetině nakonec slaví vítězství. V prodloužení o něm rozhodl Leon Draisaitl.

Hokejisté Floridy dokázali v prvních dvaceti minutách navázat na minulé utkání, byli nesmírně produktivní a vypracovali si tříbrankové vedení, když se dvakrát prosadil Matthew Tkachuk a jednou Anton Lundell.

Během přestávky muselo být v kabině Edmontonu hodně rušno, což se okamžitě projevilo i na ledě. Oilers začali být aktivnějším týmem, což nakonec vedlo k vyrovnání na 3:3.

Třetí třetina byla z obou stran opatrnější, i tak se dvakrát měnilo skóre. V 54. minutě dokázali Oilers dokonat obrat, když se prosadil obránce Jake Walman. Panthers se nicméně nevzdali a dvacet sekund před koncem poslal zápas do prodloužení Sam Reinhart.

Začátek prodloužení přinesl velké šance na obou stranách a oba brankáře musela zachránit branková konstrukce. Rozhodnutí přišlo v 72. minutě, kdy se s pukem do útočného pásma procpal Leon Draisaitl a jeho přihrávku do předbrankového prostoru si do vlastní klece nasměroval smolař okamžiku Niko Mikkola.

Finálová série je tedy po čtyřech odehraných zápasech srovnána. Kdo se v noci na neděli přiblíží k zisku Stanleyova poháru?

Florida Panthers - Edmonton Oilers

4:5pp. (3:0, 0:3, 1:1 - 0:1)

Stav série: 2:2

Branky a nahrávky

12. M. Tkachuk (Barkov), 17. M. Tkachuk (Reinhart, Barkov), 20. Lundell (Verhaeghe, Reinhart), 60. Reinhart (M. Tkachuk, Bennett) – 24. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 33. Nurse (Ekholm, Henrique), 36. Podkolzin (Nurse, Draisaitl), 54. Walman (K. Kapanen, Nugent-Hopkins), 72. Draisaitl (Podkolzin, Ekholm).

Statistiky

Střely na bránu: 40 – 35 | Přesilová hra: 2/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 30 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 69:35

Stuart Skinner (EDM) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 20:00

Calvin Pickard (EDM) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 51:18



Česká a slovenská stopa

Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:08

Vítek Vaněček (FLA) – do utkání jako druhý brankář nezasáhl



Tři hvězdy utkání

1. Leon Draisaitl (EDM) - 1+2

2. Sam Reinhart (FLA) - 1+2

3. Matthew Tkachuk (FLA) - 2+1

Players to score 2 Overtime goals in one #StanleyCup Final series



Don Raleigh 1950 Rangers

John LeClair 1993 Canadiens

Leon Draisaitl 2025 Oilers pic.twitter.com/ftLiAtGDaW — Sportsnet Stats (@SNstats) June 13, 2025

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+