Šílenství v brankovišti: Trenér Islanders vystřídal dva gólmany za pět minut

Když se New York Islanders ve čtvrtek večer nechali rozebrat rivalem z Manhattanu v ostudném debaklu 2:9, nešlo jen o výprask na ledě. Byla to i vizitka hlubokého zoufalství, které pohlcuje tým – ať už mluvíme o výkonech, náladě v kabině nebo rozhodnutích trenéra Patricka Roye.

Největší pozornost si ale neodnesla žádná chyba v obraně, žádný špatně zvládnutý přechod do útoku, ale brankářská fraška, kterou Roy nechtěně režíroval. Vše začalo tím, že kvůli zranění Ilji Sorokina zůstali Islanders s jedinou možností: buď Marcus Högberg, který se poslední týdny spíš hledá, nebo mladičký Tristan Lennox, který se teprve zotavil z těžkého zranění kolene a letos odchytal čtyři zápasy v AHL.

Když Högberg inkasoval už šestý gól, Roy se rozhodl dopřát mu pauzu a poslal Lennoxe poprvé v kariéře do akce. Jenže místo hrdinského debutu přišla tvrdá realita – gól z druhé střely a bleskový konec. Roy ho po necelých pěti minutách zase stáhl z ledu a vrátil zpátky Högberga.

Tohle byl chaos v přímém přenosu. Roy to po zápase přiznal. „Byla to moje chyba,“ řekl. „Možná jsem měl nechat Högberga v bráně. Tristan si nezasloužil být vhozený do takové situace – bez tréninku, bez přípravy, den po zápase v Bridgeportu. Udělal jsem chybu, nechci ho vystavit takovému tlaku.“

Lennox přišel o iluze rychle. Místo oslavného debutu dostal facku, na kterou nezapomene. Roy slíbil, že si s ním o tom všem promluví.

Högberg, který nakonec inkasoval osm gólů z třiceti střel, přiznal, že něco takového ještě nezažil – být vystřídán a pak znovu vrácený do zápasu. Ani nevěděl, že to vůbec je možné. I přes katastrofu ale odmítal přiznat, že by mu to zlomilo sebevědomí.

Zbytek týmu působil po utkání rezignovaně. Kyle Palmieri rovnou přiznal, že zápas byl rozhodnutý už po první třetině. Slova jako "ostuda" a "bez hrdosti" létala z úst hráčů v podstatě v každé odpovědi.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+