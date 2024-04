Šílenost na Manhattanu! Dvě sekundy a dvě pětky šly do sebe

Schylovalo se k tomu celou sezonu. Při nasazení svých čtvrtých formací na začátek třetího a posledního vzájemného střetnutí sezóny, kdy na jedné straně stál útočník Rangers Matt Rempe a na druhé straně exekutor Devils Kurtis MacDermid, se ve středu v Madison Square Garden při úvodním vhazování strhla chaotická rvačka všech hráčů!

Rempe, který byl vyloučen v každém z předchozích dvou vzájemných zápasů (a poté suspendován na čtyři zápasy) za hity, které vyřadily hráče Devils na delší dobu, se pustil do MacDermida.

K'Andre Miller se utkal s Johnem Marinem. Jimmy Vesey bojoval s Curtisem Lazarem. Barclay Goodrow si to rozdal s Kevinem Bahlem a kapitán domácích Jacob Trouba se ujal Chrise Tierneyho.

Protože Vesey a Lazar byli první, kdo shodil rukavice, všichni ostatní dostali tresty za druhotné bitky.

Rangers přišli o Millera, Troubu, Rempeho a Goodrowa, zatímco Devils o MacDermida, Marina, Bahla a Tierneyho. Některé údaje o časech na ledě tak byly humorné. U někoho dvě sekundy, u někoho půlhodina.

A aby toho nebylo málo, hlavní trenér Rangers Peter Laviolette a dočasný trenér Devils Travis Green na sebe pak ze střídaček začali pokřikovat.

"Naši kluci reagovali na to, co se dělo na ledě," řekl Laviolette, který prý nevěděl, že dojde ke rvačce na ledě. "Myslím, že odvedli fantastickou práci. Všech pět."

Rivalita trvá pochopitelně dlouho, ale nový náboj dostala loni, kdy Devils vyřadili Rangers v prvním kole v sedmi zápasech. Olej do ohně letos přilil zmiňovaný Rempe, nový miláček fanoušků Blueshirts.

"Fanoušci dostali, co chtěli," řekl obránce Devils Brendan Smith. "Dobrá atmosféra, dobrý zápas. Rozproudí to krev v žilách, fanoušci si to užívají. Myslím, že každý za své peníze dostal, co chtěl. A že to tady není levné!“

Zápas nakonec vyhráli Rangers 4:3, nicméně nemluvilo se o ničem jiném než o úvodu utkání, který doslova kopíroval historii.

Share on Google+