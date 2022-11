Šílená série Blues. Hraju hrozně, kaje se O’Reilly

Jestli v současné NHL někdo hraje opravdu hodně pod své možnosti, jsou to dva týmy. Pittsburgh po parádním začátku tahá sérii šesti proher, jejich kolegové ze St. Louis jsou na tom o jeden zápas lépe. I tak je kolem nich ale pořádně hlučno. Vedení však nepropadá panice, jede se dál.

Řeč je především o trenérovi Craigovi Berubem. Na sociálních sítích se začaly objevovat statusy, že tým po dním vypadá vyčpěle a je to pořád to samé dokola. Vše však ze stolu shodil generální manažer Doug Armstrong. Dle něho situaci vyřeší hráči, ne vyhazov trenéra.

„Věřím trenérovi, věřím jeho systému,“ řekl nedávno. „V systému problém nevidím, vidím ho v nedostatečné vůli. Hráčům jsem řekl, že na trenérském postu změna nehrozí. Trénoval všude možně, má úspěchy.“

Problémy jsou vlastně všude. Do očí bijící je ale defenziva. Téměř čtyři obdržené branky na zápas, oproti tomu vůbec nejhorší ofenziva v lize. Na pováženou je také oslabení, které se pohybuje pod hranicí osmdesáti procent.

„V tabulce jsme vzadu skoro ve všem, na čem v NHL záleží,“ ví dobře Armstrong. „Góly pro a proti, gólmani, oslabení, všude jsme dole. Musíme to vzít úplně od nuly a začít znovu, takhle to nejde.“

O současném rozpoložení hodně vypovídá i situace z posledního zápasu. Gólman Blues Jordan Binnington dostal pět gólů a byl vystřídán. Místo toho, aby se pakoval na lavičku a třeba z frustrace rozmlátil hokejku, projel kolem lavičky Los Angeles a něco pokřikoval.

Velká nepohoda jde vidět i na kapitánovi Ryanu O’Reillym. Zkušený borec většinou vypadá, že ho na ledě nic nerozhodí. Ale teď? V životě neměl horší start do sezony, zatím vstřelil jednu branku a v hodnocení +/- je na hodnotě -11.

„Hraju absolutně straně,“ řekl naplno. „V podstatě nedělám nic. Peru se s tím, musím toho dělat víc. Nevím, jak to působí na okolí, ale já sám se cítím uboze.“

Šanci napravit dosavadní tragédii, během které dostali Blues v pěti zápasech pětadvacet branek, budou mít borci ze St. Louis dnes v noci, na jejich led přijedou nebezpeční Islanders.

„Náš generální manažer to řekl jasně. Je nepřijatelné, co se teď děje, má naprostou pravdu. Každý se musí podívat sám na sebe a zjistit, co se děje. Je nejvyšší čas,“ burcuje.

