Sikora se porve o NHL! Třinecký talent podepsal smlouvu s Washingtonem

7. května 18:27Adam Bagar
Reprezentant Petr Sikora je dalším českým mladíkem, který se popere o NHL. Třinecký útočník podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Washingtonem, informoval o tom oficiální web soutěže.
20letý centr, kterého si vedení Capitals vybralo na draftu před dvěma lety ze 178. místa, si díky kontraktu může ročně přijít na 995 tisíc dolarů, tj. přibližně 20,4 milionu korun.
Petr Sikora se představil na posledních dvou světových šampionátech hráčů do dvaceti let. Přivezl si bronz a stříbro, k němuž tým dovedl v roli kapitána. Stejnou medaili letos získal s Oceláři, kteří ve finále extraligy podlehli 2:4 na zápasy Pardubicím.
V základní části uplynulé sezony TELH odehrál 24 zápasů, zapsal v nich devět bodů za tři branky a šest nahrávek. V deseti utkáních play off přidal gól a asistenci. Celkem už má na kontě 96 extraligových startů s bilancí 13+20. Zahrál si i za prvoligový Frýdek-Místek.
NEWS | The Washington Capitals have signed forward Petr Sikora to a three-year entry-level contract. Sikora’s contract will carry an average annual value of $995,000.#ALLCAPS | @Shift4 https://t.co/NEMw2JK6K3
— Washington Capitals (@Capitals) May 7, 2026
Aktuálně dravý a nebojácný útočník, jenž se dokáže dostat soupeřům pod kůži, bojuje ve švédském Ängelholmu o nominaci na své první seniorské MS, které letos hostí švýcarská města Curych a Fribourg.