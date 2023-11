Show českého vousáče. Radko Gudas má hattrick Gordieho Howea, Anaheim rekord

Muž, co tomu kousku dal jméno, se jím blýskl, snad trochu paradoxně, jen dvakrát. Zato neoficiální rekordman Rick Tocchet zvládl gól, asistenci a bitku za jediný večer hned sedmnáctkrát! Ano, řeč je o hattricku Gordieho Howea. O nevšedním počinu, o němž jednou může vyprávět vnoučatům i Radko Gudas. Zaznamenal ho v noci na středu proti nashvillským Predátorům.

„Nečekali byste to od něj, ale on nám pomáhá se střílením gólů.“

Kouč Kačerů Greg Cronin to vystihl přesně. Gudas přišel do Kalifornie rozdávat rady bažantům a rány soupeřům. Obojí zvládá znamenitě. Navíc ale boduje na své poměry luxusním tempem! A pomáhá Ducks k podobně překvapivé bilanci.

Copak jste čekali, že právě oni budou nejlepší v NHL v otáčení skóre?

Už šestkrát se vypořádali ve třetí třetině s nepříznivým vývojem mače a zvítězili. Za pouhých úvodních 15 duelů sezony! Nikdo napříč ligovými dějinami se nemůže pochlubit takovou vizitkou.

„Zkrátka táhneme za jeden provaz a nikdy se nevzdáváme,“ pochvaluje si Gudas, jedna z klíčových person Kačerů.

V Anaheimu si mnou ruce, že vousatého sympaťáka, co dávno ze svého hřbetu strhl nálepku "zlého muže" a "lovce lebek", podepsali. A s gustem ho velebí na sociálních sítích. Naposledy za čerstvé galapředstavení. "Úžasný Radko," volají.

Gudas stále hraje do těla, a to výborně, kdy ale naposledy vyfasoval suspendaci, případně čelil za své hity kritice? Člověk by musel v paměti šátrat dlouho. Naopak se mu ihned vybaví zářné momenty kladenského rodáka se sedmičkou na dresu.

Už třikrát skóroval, zaujal mimo jiné "padajícím listem" od modré čáry do sítě San Jose Sharks.

Proti Predators se prosadil z mezikruží. Tou dobou už měl na kontě pěstní potyčku s Jeremym Lauzonem, kultovní hattrick dokonal asistencí u vítězné trefy Adama Henriquea.

Kousek pojmenovaný po "panu Hokeji" zaznamenal jako první bek Ducks od roku 2006, kdy se blýskl Shane O'Brien. Anaheimští fanoušci v něm našli svého nového favorita, zaujal je i vstřícností při rozdávání autogramů a také stylovými outfity.

Těší ho to. Sám by si nyní ze všeho nejvíc přál, aby nemusely být vyhrané zápasy takovými nerváky. „Naučíme se to,“ věří. Přednáší on. Fanoušek baletu, táta čtyř dětí i rváč.

Mentor podobně jedinečný a svérázný, jako jsou hattricky Gordieho Howea.

