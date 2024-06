Sharks začínají budovat kádr pro novou sezonu. Přivádí žolíka z Rangers, měnili s Dallasem

Uplynulá sezona byla z pohledu San Jose jednou velkou tragédií. Sharks měli suverénně nejhorší obranu, druhý nejhorší útok a obsadili beznadějně poslední místo v celé lize. Výhodou je, že díky tomu měli nejlepší výchozí pozici pro draftovou loterii a budou moci volit jedničku draftu, nevýhodou pak byl jednoznačně fakt, že si vedení uvědomilo, že kádr zkrátka není dostatečně kvalitní. A tak generální manažer začíná situaci řešit ještě před otevřením trhu s volnými hráči.

Generální manažer Mike Grier, stejně jako jeho nadřízení, nemůže být prozatím spokojený s tím, jak se přestavba týmu vyvíjí. Uplynulá sezona přinesla zjištění, že Sharks nemají sestavu, která by v NHL mohla být v příštích letech konkurenceschopnou. Je tedy potřeba udělat řadu změn.

Ač tedy má Grier v současnosti nepodepsaných sedm nechráněných volných hráčů a sedm chráněných volných hráčů, rozhodl se začít tým posilovat, což jednoznačně naznačuje, že ne každý dostane možnost v San Jose pokračovat.

Jako první ukuchtil ve středu výměnu s Dallasem, odkud přivedl třiadvacetiletého Tye Dellandreu, za něhož do Stars poslal volbu v třetím kole draftu 2025. Bývalá třináctka draftu z roku 2018 v uplynulé sezoně nenastupovala v Dallasu pravidelně, dohromady posbírala jen 42 startů, v nichž zaznamenala dvě branky a sedm asistencí.

Ač se může na první pohled zdát, že se nejedná o nějaké výrazné posílení sestavy, Dellandrea v sobě skrývá velký potenciál. To prokázal i v roce 2020, kdy se jako asistent kapitána v kanadské reprezentaci podílel na zisku juniorského titulu mistra světa. Vzhledem k mládí nenastupoval v Dallasu v elitních formacích, což by se v San Jose mělo změnit. Grier si slibuje, že s větším vytížením přijde i vyšší produktivita.

Druhou posilou Žraloků se stal Barclay Goodrow z New Yorku Rangers. Toho si Grier vytáhl z listiny nechráněných volných hráčů, kam jej Jezdci umístili, a to navzdory tomu, že v play-off byl takřka žolíkem týmu. V 16 zápasech totiž vsítil šest branek, přidal dvě asistence a pomohl Rangers k postupu do finále konference.

Problémem jednatřicetiletého útočníka ovšem bylo, že v základní části neodváděl dobré výkony. Důvodem však je i to, že trenéři Rangers mu dávali rok od roku méně minut a postupně jej odsouvali sestavou směrem dolů.

Zatímco v sezoně 2021/22, kdy v Rangers začínal, dokázal posbírat bilanci 13+20 s průměrnou minutáží přes 16 minut, tak v sezoně 2022/23 už jeho minutáž klesla ke 14 minutám. Přesto zaznamenal 11 branek a 20 asistencí. V uplynulé sezoně však v 80 zápasech hrál v průměru jen 12,5 minuty ve třetí (a čtvrté) formaci, což se už významně projevilo na jeho statistikách a zapsal bilanci 4+8.

Grier, jenž po Goodrowovi sáhl a vzal jej do San Jose, zároveň převzal jeho kontrakt, který bude trvat ještě tři roky s průměrným platem ve výši 3,641 milionu dolarů.

San Jose se v dalších dnech a týdnech musí rozhodnout, které hráče si ponechá, nebo pustí dál. Vedle nově příchozího Dellandrey má mezi chráněnými volnými hráči také útočníky Thomase Bordeleaua, Luka Kunina, Jacka Studnicku a Filipa Zadinu a obránce Calena Addisona, Tye Embersona a Henryho Thruna.

Seznam nechráněných volných hráčů, kteří mohou jít v červenci na trh, obsahuje útočníky Justina Baileyho, Alexandra Barabanova, Ryana Carpentera, Mika Hoffmana a Kevina Labance, obránce Jacoba MacDonalda a brankáře Devina Cooleyho.

Share on Google+