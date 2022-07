Sharks mají údajně nového lodivoda! Přijít by měl David Quinn

Škatulata trenérů po uplynulé sezoně pokračují. David Quinn byl velkým favoritem na trenérskou pozici Bostonu, když dostal padáka Bruce Cassidy. Nakonec Bruins zvolili Jima Montgomeryho a Quinn hledal dál nové angažmá. Dle nejnovějších informací by měl zakotvit v San Jose.

Americký trenér nakopl svou trenérskou kariéru v NCAA, postupně se dostával jako asistent do mládežnických či juniorských reprezentací. Na lavičku v NHL se dopracoval až v sezoně 2012/2013, kdy dělal asistenta v Coloradu.

Hlavním koučem byl až v sezonách 2018-2021, kdy vedl New York Rangers. Mladičký celek v přestavbě dotáhl během tří ročníků k 96 výhrám z 208 zápasů. Útok na play off však pod taktovkou Quinna nedopadl. Dvakrát do vyřazovacích bojů Rangers nepostoupili, jednou neprošli v covidovém play off přes kvalifikační kolo.

Pětapadesátiletý Američan v uplynulém ročníku v NHL nepůsobil. Byl však lodivodem amerických reprezentací. Od USA Hockey dostal důvěru a jako hlavní trenér vedl tým USA na olympiádě i mistrovství světa. V Číně obsadil s reprezentací páté místo, ve Finsku si o příčku polepšil. Nyní jej čeká nová výzva v San Jose.

Sharks vedl v uplynulých dvou a půl sezonách Bob Boughner. Ani jednou se celek Západní konference nedostal do vyřazovacích bojů. Boughner se v následujícím ročníku objeví v Detroitu.

Uznávaný zámořský novinář Elliotte Friedman, že kromě Quinna zvažovalo vedení celku ze San Jose další jména. Kandidáty na uvolněný post hlavního kouče byli Mike Vellucci (PIT) a Spencer Carbery (TOR). Nakonec se podle nepotvrzených informací rozhodli pro rodáka z města Cranston.

