Sezona ztracená, čas na experimenty. Columbus hrál s Lainem na centru

Sezona Columbusu je dávno ztracená. Matematicky a oficiálně sice teprve nedávno, nicméně o tom, že Blue Jackets jsou letos bez šance, se ví už od podzimu. Zápasy celku z Ohia jsou pořádně divoké, občas hra nemá žádný systém. Trenéři zkouší, co by mohlo fungovat a co ne. Jako třeba hra Patrika Laineho ve středu útoku.

Když Pascal Vincent, asistent trenéra Larsena, poprvé nadhodil, že bude hrát Laine uprostřed, novináři si mysleli, že žertuje. Myslel to však naprosto vážně.

„Opravdu. Hodně jsme o této možnosti v poslední době mluvili, tak uvidíme, jak to půjde,“ řekl o víkendu.

Finský útočník je odjakživa křídlo. V NHL odehrál téměř pět set zápasů, všechny na křídle. Až do neděle. V Las Vegas se totiž postavil mezi Kirilla Marčenka a Johnnyho Gaudreaua. Blue Jackets sice dostali pořádně naloženo, ne však Laineho vinou.

„Líbilo se mi tam,“ okomentoval pak svou novou roli po zápase. „Byl to těžký zápas proti skvělému týmu. Na centru je to jiný svět, ale líbilo se mi to. Mohlo to z mé strany být mnohem horší. Kluci mi radili, ať nad tím moc nepřemýšlím. Je důležité rychle reagovat a hrát zodpovědně.“

Jak nakonec Laine prozradil, šlo to z jeho hlavy. Když se zranil Sean Kuraly, jeden z centrů Columbusu, přišel Fin za trenéry s tím, že by si to rád zkusil. Párkrát si na tréninku zkusil vhazování a šel na věc.

Blue Jackets proti Golden Knights vstřelili dvě branky, u obou asistoval. To by celkem šlo, nicméně absence zkušenosti v kruhu pro vhazování se ukázala, jelikož Laine vyhrál pouze tři ze sedmnácti. A do defenzivy to ale také nebylo úplně ono. Nicméně to z Laineho strany není ani na křídle.

„Na to, že toho na této pozici ani moc nenatrénoval, to bylo celkem dobré,“ pochválil svého svěřence i Vincent.

