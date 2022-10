Severský obr s hřmotným hlasem. S Kempným byl na odstřel, teď je rekordmanem NHL!

Hlas má tak silný a hluboký, že by jím mohl skály lámat. Magnus Hellberg místo toho láme rekordy NHL. Je prvním gólmanem v dějinách, co si připsal své tři úvodní výhry mezi elitou ve třech různých klubech. Lepší důkaz o tom, jak pestrá je kariéra dvoumetrového čahouna asi nenajdete. Snad jen fakt, že na ledě zámořské profiligy debutoval už před devíti lety a mezitím stihl vystřídat i tři mančafty Kontinentální hokejové ligy.

Ruska bylo dost.

Hellberg měl letos na jaře jasno, dál už na východě Evropy pokračovat nechtěl. Dal vale lázním i plážím v Soči a plácl si s Detroitem.

Za Red Wings stihl jediný start, v létě se pak dohodl na roční smlouvě se Seattlem. Jenže Krakeni s ním udělali před startem sezony 2022/23 to samé jako s Michalem Kempným – zapsali účastníka pekingské olympiády i MS na listinu nechráněných hráčů.

Výsledek? Zatímco o českého beka nikdo nestál, Hellberga si stáhla na výpomoc Ottawa.

Sens hledali někoho, kdo zaskočí při zranění Cama Talbota.

A tak Hellberg zaskočil. Lapil 29 z 31 střel dallaských Hvězd. Téměř na den přesně devět let od svého debutu vychytal výhru s pořadovým číslem 3. Za třetí klub.

Poprvé slavil v barvách NY Rangers, podruhé měl na sobě dres s okřídleným kolem a teď trikot s římským centurionem. Takový zápis nikdo jiný v dějinách NHL nemá.

Co se u Hellberga za necelou dekádu změnilo? Zmohutněl, jen co je pravda. Nabral zhruba deset kilogramů.

„A také jsem vyspěl, jsem zkušenější jak po hokejové, tak lidské stránce,“ pověděl zámořským reportérům. Dobře naladěný, samozřejmě. Už jen fakt, že si zase jednou začapal v NHL, bere za úspěch.

S kontraktem na ligové minimum (750 tisíc dolarů) si úplně nemůže vyskakovat, spíš je lepičem děr než někým, kdo by měl pravidelně stát mezi třemi tyčemi.

Nějaký čas mu patří role ottawské dvojky, za krajanem Antonem Forsbergem.

Do kabiny Sens rychle zapadl, kdekoho překvapil nejen hloubkou a silou svého hlasu ("Působivé, co?" užasl kapitán Brady Tkachuk), ale také výřečností.

„Vždyť je to gólman,“ naráží elitní zadák Thomas Chabot na to, že maskovaní muži bývají podivíny. Toto klišé Hellberg bourá. “Je to skvělý kluk a já jsem rád, že sklízí plody své práce,“ těší Tkachuka.

Dlouhé roky se zdálo, že Hellberg a NHL je spojení, které patří minulosti. Chyba lávky, vrátil se, zralejší a lepší, a teď má rekord věhlasné soutěže.

Share on Google+