Seth Jones pod drobnohledem: Bude nejlépe placený obránce Blackhawks vyměněn?

Seth Jones je již několik let jedním z nejdiskutovanějších hráčů Chicago Blackhawks, často z důvodů, které nesouvisí s jeho výkony na ledě. Jeho kontrakt, který činí 9,5 milionu dolarů ročně až do roku 2030, vzbuzuje mezi fanoušky rozporuplné reakce. I přesto nelze popřít jeho význam pro Blackhawks – před zraněním nohy, které ho aktuálně vyřadilo ze hry, vedl celou NHL v průměrném čase na ledě, kdy hrál téměř 26 minut na zápas.

Jonesovy schopnosti jako obránce jsou nesporné. Jeho fyzické parametry, zkušenosti a schopnost produkovat body na přesilovce z něj činí cenný článek sestavy. Právě tyto přednosti mu v minulosti zajistily lukrativní smlouvu. Nyní však spekulace naznačují, že by mohl být před letošní uzávěrkou přestupů vyměněn. Greg Wyshynski z ESPN uvedl, že Blackhawks by za něj mohli získat solidní protihodnotu.

„Jones bude kvůli zranění nohy mimo hru asi měsíc, což samozřejmě poškodí jeho šance předvést se ostatním týmům. Pokud však předpokládáme, že bude vyměněn – což je stále jen domněnka – mohl by být zajímavou volbou pro týmy hledající kvalitního obránce. Jeho vysoký plat by mohl být s rostoucím platovým stropem snáze akceptovatelný,“ uvedl Wyshynski.

A dodal: „Obránci první dvojice nejsou snadno k mání a Blackhawks mají stále mnoho problémů k řešení. Pokud však GM Kyle Davidson uvidí příležitost získat talent do útoku, mohl by být obchod s Jonesem výhodný.“

Jedním z možných zájemců by podle Wyshynského mohli být Edmonton Oilers, a to navzdory jejich limitovanému prostoru pod platovým stropem. Zmiňuje také, že bývalý generální manažer Blackhawks Stan Bowman, který Jonesovi tento kontrakt přidělil, by mohl být nakloněn opětovnému angažování tohoto hráče.

Z pohledu Blackhawks by výměna Setha Jonesa dávala smysl. Obrana, kterou letos táhnou mladíci jako Wyatt Kaiser nebo Nolan Allan, se ukazuje jako stabilní. Na cestě jsou navíc další talenty, včetně Kevina Korchinského nebo Artyoma Levshunova.

Naopak útok Chicaga má velké rezervy a zoufale potřebuje posily. Pokud by Davidson dokázal získat za Jonesa ofenzivní hráče nebo vysoké výběry v draftu, mohlo by to být pro přestavbu Blackhawks klíčové.

S rostoucím platovým stropem by mohl Jonesův kontrakt působit přijatelněji, což by zvýšilo jeho atraktivitu na trhu. „Obránce první dvojice s takovým časem na ledě a zkušenostmi má hodnotu, která by mohla přinést týmu významnou protihodnotu,“ shrnul Wyshynski. Pokud se Jones po návratu ze zranění dokáže vrátit do formy, může být jedním z nejzajímavějších jmen letošní uzávěrky přestupů.

